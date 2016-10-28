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Из-за вредных выбросов в атмосферу может быть закрыта омская компания

28 октября 2016, 12:06
Заявление направлено в суд.

Министерством природных ресурсов и экологии Омской области в суд направлено заявление о приостановлении деятельности загрязняющих воздух в регионе предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

От омичей, проживающих на улицах 2-я Казахстанская и Мельничная, в конце августа нынешнего поступило большое количество жалоб, касающихся загрязнения атмосферного воздуха ООО «Металлинвест». Для проверки этой информации специалисты Минприроды провели согласованную с прокуратурой внеплановую проверку данного предприятия, которая выявила несоответствие между установленными нормативами допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и фактическими данными о степени очистки газопылеулавливающей установки.

По ч.3 ст.8.21 КоАП РФ в отношении ООО «Металлинвест» возбуждено административное производство. Кроме того, в ноябре прошлого года данное предприятие уже привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение. В Кировский районный суд уже направлен материал по данному делу для вынесения решения о наказании в виде приостановлении деятельности предприятия, предусмотренного санкцией указанной статьи.

Отмечается, что в январе нынешнего года Кировский районный суд Омска выявил угрозу причинения вреда здоровью человека и окружающей среде ненормируемыми выбросами токсичных веществ свинца и хрома, которые образуются в результате работы печи литейного производства ООО «Металлинвет». Тогда деятельность компании уже приостанавливалась по иску Минпрома до устранения данных нарушений.


Фото: иллюстрация

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