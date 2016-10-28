Из-за вредных выбросов в атмосферу может быть закрыта омская компания

По ч.3 ст.8.21 КоАП РФ в отношении ООО «Металлинвест» возбуждено административное производство. Кроме того, в ноябре прошлого года данное предприятие уже привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение. В Кировский районный суд уже направлен материал по данному делу для вынесения решения о наказании в виде приостановлении деятельности предприятия, предусмотренного санкцией указанной статьи.