Эксклюзивные предложения для автомобилистов от Тойота Центр Омск



Специальная серия бизнес-седанов Toyota Camry Exclusive обладает самым большим в сегменте ярким современным 10-дюймовым сенсорным дисплеем. В системе предусмотрен набор встроенных приложений для всех видов мультимедиа, включая радио, аудио и видео. Устройство поддерживает широкий спектр популярных форматов файлов и предлагает возможность беспроводного подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Воспроизведение аудио- и видео файлов возможно через линейный вход AUX или с USB-носителя емкостью до 32 гигабайт. Для удобства водителей в мультимедийной системе Toyota Camry Exclusive предустановлено дублирующее навигационное приложение – Навител Навигатор. Система незаменима в дальних путешествиях благодаря одному из лучших в России офлайн картографических покрытий. Владельцам Toyota Camry Exclusive доступны предустановленные карты России, Белоруссии и Казахстана и доступ к дополнительным онлайн-сервисам (Навител.Пробки, Погода, Чат, Друзья и другие).

Новые яркие и функциональные акценты в экстерьере освежили облик флагмана линейки седанов Toyota в России, не меняя узнаваемую премиальную внешность лидера сегмента. Эксклюзивные 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и новая эмблема на крышке багажника подчеркивают уникальный статус Toyota Camry Exclusive, привлекая внимание к владельцу и выделяя автомобиль в потоке. Прекрасным дополнением к широкому спектру престижных материалов, использованных в салоне Toyota Camry, в новой комплектации Exclusive представлена отделка сидений высококачественной коричневой кожей. Эффектным штрихом в новой композиции стала контрастная прострочка, украшающая не только сиденья бизнес-седана, но и центральный подлокотник.

Максимальная цена перепродажи лидера российского сегмента бизнес-седанов Toyota Camry в комплектации Exclusive составляет от 1 669 000 рублей.