Эксклюзивные предложения для автомобилистов от Тойота Центр Омск

Тойота Центр Омск (ГК «Автоплюс») поздравляет всех омичей с наступающим праздником – Днем Автомобилиста!
«Желаем ровных и безаварийных дорог, чтобы автомобили никогда вас не подводили и на сервисе вас всегда встречали с улыбкой!»
Виктор Гребенников, исполнительный директор Тойота Центр Омск (ГК «Автоплюс»)
Для автолюбителей Тойота Центр Омск подготовил эксклюзивные комплектации бестселлеров бренда – Toyota RAV4 и Toyota Camry, разработанные в ответ на запросы российских клиентов.
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Важнейшим преимуществом уникальной серии Toyota RAV4 Exclusive и Toyota Camry Exclusive стала уникальная мультимедийная система на базе Android – самой популярной в мире операционной системы для смартфонов, благодаря чему доступны все функции мобильных систем последнего поколения, позволяющие значительно расширить возможности водителя в дороге или в перерывах между поездками.
Эксклюзивные комплектации моделей оснащены сразу несколькими предустановленными сервисами Яндекса: Яндекс. Навигатор, Яндекс. Браузер и другими. Навигационное приложение Яндекс.Навигатор прокладывает оптимальный маршрут с учётом пробок и дорожных событий и обеспечивает водителя подробной информацией о дорожной ситуации в режиме реального времени, включая наличие на маршруте камер, скоростных ограничений и ДТП.
Специальная серия бизнес-седанов Toyota Camry Exclusive обладает самым большим в сегменте ярким современным 10-дюймовым сенсорным дисплеем. В системе предусмотрен набор встроенных приложений для всех видов мультимедиа, включая радио, аудио и видео. Устройство поддерживает широкий спектр популярных форматов файлов и предлагает возможность беспроводного подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Воспроизведение аудио- и видео файлов возможно через линейный вход AUX или с USB-носителя емкостью до 32 гигабайт. Для удобства водителей в мультимедийной системе Toyota Camry Exclusive предустановлено дублирующее навигационное приложение – Навител Навигатор. Система незаменима в дальних путешествиях благодаря одному из лучших в России офлайн картографических покрытий. Владельцам Toyota Camry Exclusive доступны предустановленные карты России, Белоруссии и Казахстана и доступ к дополнительным онлайн-сервисам (Навител.Пробки, Погода, Чат, Друзья и другие).
Новые яркие и функциональные акценты в экстерьере освежили облик флагмана линейки седанов Toyota в России, не меняя узнаваемую премиальную внешность лидера сегмента. Эксклюзивные 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и новая эмблема на крышке багажника подчеркивают уникальный статус Toyota Camry Exclusive, привлекая внимание к владельцу и выделяя автомобиль в потоке. Прекрасным дополнением к широкому спектру престижных материалов, использованных в салоне Toyota Camry, в новой комплектации Exclusive представлена отделка сидений высококачественной коричневой кожей. Эффектным штрихом в новой композиции стала контрастная прострочка, украшающая не только сиденья бизнес-седана, но и центральный подлокотник.
Максимальная цена перепродажи лидера российского сегмента бизнес-седанов Toyota Camry в комплектации Exclusive составляет от 1 669 000 рублей.
Уникальная серия городского кроссовера Toyota RAV4 Exclusive обладает ярким современным сенсорным дисплеем с внушительной диагональю 8 дюймов высокого разрешения и встроенным DVD-проигрывателем.
Новый RAV4 в исполнении Exclusive отличается не только высоким уровнем оснащения, но и яркими стилистическими акцентами в интерьере и экстерьере, обеспечивающими новой серии безошибочную узнаваемость. Яркий дизайн экстерьера освежила двухцветная контрастная схема окраски кузова, придающая внешности кроссовера особую индивидуальность. Эксклюзивность подчеркивают новые 18-дюймовые диски уникального дизайна и эмблема специальной серии на передних крыльях. В ответ на запрос молодых амбициозных покупателей у нового RAV4 Exclusive появилась возможность выбора между кожаным и комбинированным кожано-замшевым салоном, что повышает его привлекательность. Вне зависимости от своих предпочтений клиенты получают выдающуюся практичность в сочетании с высоким качеством отделки.
Максимальная цена перепродажи Toyota RAV4 в комплектации Exclusive составляет от 1 972 000 рублей.
Приглашаем вас оценить все преимущества экслюзивных комплектации Toyota Camry и Toyota RAV4 и пройти тест-драйв Новой Toyota Corolla в Тойота Центр Омск, Бульвар Архитекторов, 26
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Тойота Центр Омск
Бульвар Архитекторов, 26
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