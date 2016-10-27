Зажги новогоднее настроение в СКАЗКЕ!

Комплекс загородного отдыха «СКАЗКА» дарит Вам приятную возможность встретить Новый год жарко, весело и в условиях бюджета вашей компании!



Выбирая место для встречи главного праздника — Нового года, мы желаем, чтобы это было каждый раз незабываемо и эмоционально весело. Комплекс загородного отдыха «СКАЗКА» идет в тренде последних тенденций шоу-индустрии Омска и создал уникальную новогоднюю площадку. В «СКАЗКЕ» можно вспомнить яркие воспоминания своего детства и волшебной встречи с Дедом Морозом. В «СКАЗКЕ» можно отдохнуть и душой и телом. Благо обстановка первозданной природы к этому располагает. Рай загородного отдыха располагается в 30 минутах от города.