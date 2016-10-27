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Зажги новогоднее настроение в СКАЗКЕ!

27 октября 2016, 13:54
Зажги новогоднее настроение в СКАЗКЕ!

Комплекс загородного отдыха «СКАЗКА» дарит Вам приятную возможность встретить Новый год жарко, весело и в условиях бюджета вашей компании!

Выбирая место для встречи главного праздника — Нового года, мы желаем, чтобы это было каждый раз незабываемо и эмоционально весело. Комплекс загородного отдыха «СКАЗКА» идет в тренде последних тенденций шоу-индустрии Омска и создал уникальную новогоднюю площадку. В «СКАЗКЕ» можно вспомнить яркие воспоминания своего детства и волшебной встречи с Дедом Морозом. В «СКАЗКЕ» можно отдохнуть и душой и телом. Благо обстановка первозданной природы к этому располагает. Рай загородного отдыха располагается в 30 минутах от города.

Опция «Концептуальный, новогодний корпоратив» от «СКАЗКИ» включает в себя шикарный ужин и яркую шоу-программу. Причём, Вы можете являться как небольшой компанией численностью до 30 человек, так и крупной организацией. Согласно вашим желаниям мы создадим для вас атмосферу незабываемого загородного отдыха.

С 15 декабря! Зажги новогодние эмоции в Комплексе загородного отдыха «СКАЗКА»! Встретьте Год Красного Огненного Петуха весело и незабываемо! Концептуальные корпоративные вечера от 1 500 рублей на одного сотрудника. По вопросам бронирования праздничных дат: 50-21-21.

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