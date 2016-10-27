Замминистра Минфина рассказал о введении налога на банковские вклады

Данный метод, по словам Моисеева, может помочь выровнять для разных видов финансовых инструментов налоговые условия. Тем не менее, в правительстве данный вопрос еще не обсуждался, поэтому Минфином соответствующий законопроект по налогообложению любых депозитов не разрабатывается, передает ТАСС .