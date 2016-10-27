Замминистра Минфина рассказал о введении налога на банковские вклады

Накануне Алексей Моисеев, занимающий пост заместителя министра финансов, в ходе своего выступления на лекции о роли финансовых рынков в обеспечении экономического роста в Финансовом университете отметил, что в мировой практике часто встречается практика, когда крупные депозиты облагаются налогом.
Данный метод, по словам Моисеева, может помочь выровнять для разных видов финансовых инструментов налоговые условия. Тем не менее, в правительстве данный вопрос еще не обсуждался, поэтому Минфином соответствующий законопроект по налогообложению любых депозитов не разрабатывается, передает
Ранее в министерстве финансов затрагивался смежный вопрос, касающийся отказа от налога на купонный доход, взымаемый с дохода от инвестирования денежных средств в сложные финансовые инструменты, например, облигации.
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