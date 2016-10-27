Замдиректора «Омсктрансстрой» подозревается в присвоении 20 млн

Омский руководитель подозревается в присвоении свыше 20-ти миллионов рублей. По предварительным данным он занимался продажей имущества, принадлежащего коммерческой организации.
Омскими следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего замгенерального директора (в прошлом гендиректора и председателя совета директоров) открытого акционерного общества «Омсктрансстрой». Виктор Себелев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере».
Предварительно: с 2009 по 2013 годы замдиректора занимался продажей имущества ОАО. В процессе этого присвоил свыше двадцати миллионов рублей.
По материалам проверок УФСБ и полиции на коммерсанта заведено уголовное дело. Себелев задержан, следственными органами подготовлены официальные документы о заключении его под стражу.
В настоящее время расследование этого дела продолжается, проводимые следственные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств преступления.
По материалам СУ СК РФ по Омской области
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