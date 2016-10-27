«Ядерный ад»: новая ракета Путина сотрет с лица Земли США и Британию

Британцы уточняю, что комплекс «Сатана» в десятки раз мощнее бомб, сброшенных американцами на Хиросиму, и что одна ракета может нести до 10 боеголовок, способных одномоментно разрушить целый регион, превратив его в ядерную пустыню «на тысячелетия».