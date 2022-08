«Ядерный ад»: новая ракета Путина сотрет с лица Земли США и Британию

Сразу два крупных британских издания Sun и Daily Mail опубликовали накануне статьи с паническими заголовками «Putin's greatest warning to the West yet: Russia unveils first image of its Satan 2 super-nuke that is capable of wiping out England and Wales and 2,000 times as powerful as the Hiroshima bomb», «ATOMIC HELL Vladimir Putin’s ‘Satan’ nukes would ‘WIPE OUT’ America’s East Coast in MINUTES should World War III break out, experts warn».