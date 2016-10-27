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«Ядерный ад»: новая ракета Путина сотрет с лица Земли США и Британию

27 октября 2016, 09:05
Паника на Западе.

Сразу два крупных британских издания Sun и Daily Mail опубликовали накануне статьи с паническими заголовками «Putin's greatest warning to the West yet: Russia unveils first image of its Satan 2 super-nuke that is capable of wiping out England and Wales and 2,000 times as powerful as the Hiroshima bomb», «ATOMIC HELL Vladimir Putin’s ‘Satan’ nukes would ‘WIPE OUT’ America’s East Coast in MINUTES should World War III break out, experts warn».

Речь идет о новом российском ядерном комплексе четвертого поколения Р-36М (по классификации НАТО SS-18 Satan), который, как следует из статей британских журналистов, способен «стереть с лица Земли» Восточное побережье США в «течение нескольких минут» после начала глобальной войны.

Британцы уточняю, что комплекс «Сатана» в десятки раз мощнее бомб, сброшенных американцами на Хиросиму, и что одна ракета может нести до 10 боеголовок, способных одномоментно разрушить целый регион, превратив его в ядерную пустыню «на тысячелетия».

Для примера Daily Mail приводит радиус поражения после взрыва на примере островной Великобритании.


Как уточняется в статьях, особую тревогу Запада вызывает ядерная ракета «Сатана 2», которая сменит первую модификацию на боевом дежурстве в ближайшие 2-3 года. Это ракета «Опытно-конструкторская работа «Сармат», которая сменит ракету РС-36М «Воевода», разработанную в 70-е годы.


Фото: dailymail.co.uk

#Новости#Оружие#Технологии#Политика
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