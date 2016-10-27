Верховный суд вынес приговор вербовщику ИГИЛ из Омска

Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе приговор жителю
г. Омска, виновному в вербовке лиц к участию в ИГИЛ
Верховным Судом Российской Федерации оставлен без изменений приговор в отношении жителя г. Омска Рахимова Н.М., ранее приговоренного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК России (покушение на склонение лиц к участию в незаконном вооруженном формировании).
Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного в декабре 2015 года следственным подразделением УФСБ России по Омской области, выходец из центрально-азиатского региона Рахимов Н.М. длительное время являлся приверженцем джихадистской идеологии, с мая по декабрь 2015 года он, находясь на территории г. Омска, в ходе личных встреч и телефонных переговоров склонял к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики, вступлению и участию в деятельности террористической организации «Исламское Государство Ирака и Леванта» нескольких жителей Омской и Тюменской областей.
Преступная деятельность Рахимова Н.М. была выявлена, задокументирована и пресечена сотрудниками УФСБ России по Омской области. В результате своевременных и профессиональных действий оперативников джихадистские идеи, пропагандируемые Рахимовым Н.М., не нашли поддержки и воплощения в конкретных действиях у вербуемых лиц.
В ходе предварительного следствия Рахимов Н.М. свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью, раскаялся, от своих радикальных взглядов отказался и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
В августе 2016 года уголовное дело в отношении Рахимова Н.М. было рассмотрено коллегией судей Московского гарнизонного военного суда в ходе выездного заседания в г. Омске. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК России и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Несмотря на полное признание вины, Рахимов Н.М. обжаловал приговор в апелляционном порядке в части размера назначенного наказания. В октябре 2016 года коллегия Верховного Суда Российской Федерации постановила оставить приговор суда первой инстанции в отношении Рахимова Н.М. без изменения.
Источник: пресс-служба Управления ФСБ по Омской области