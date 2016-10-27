Город55
ГлавноеВсе новости

Верховный суд вынес приговор вербовщику ИГИЛ из Омска

27 октября 2016, 16:41
Приговор оставлен без изменений.

Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе приговор жителю
г. Омска, виновному в вербовке лиц к участию в ИГИЛ

Верховным Судом Российской Федерации оставлен без изменений приговор в отношении жителя г. Омска Рахимова Н.М., ранее приговоренного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК России (покушение на склонение лиц к участию в незаконном вооруженном формировании).

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного в декабре 2015 года следственным подразделением УФСБ России по Омской области, выходец из центрально-азиатского региона Рахимов Н.М. длительное время являлся приверженцем джихадистской идеологии, с мая по декабрь 2015 года он, находясь на территории г. Омска, в ходе личных встреч и телефонных переговоров склонял к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики, вступлению и участию в деятельности террористической организации «Исламское Государство Ирака и Леванта» нескольких жителей Омской и Тюменской областей.

Преступная деятельность Рахимова Н.М. была выявлена, задокументирована и пресечена сотрудниками УФСБ России по Омской области. В результате своевременных и профессиональных действий оперативников джихадистские идеи, пропагандируемые Рахимовым Н.М., не нашли поддержки и воплощения в конкретных действиях у вербуемых лиц.

В ходе предварительного следствия Рахимов Н.М. свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью, раскаялся, от своих радикальных взглядов отказался и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В августе 2016 года уголовное дело в отношении Рахимова Н.М. было рассмотрено коллегией судей Московского гарнизонного военного суда в ходе выездного заседания в г. Омске. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК России и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Несмотря на полное признание вины, Рахимов Н.М. обжаловал приговор в апелляционном порядке в части размера назначенного наказания. В октябре 2016 года коллегия Верховного Суда Российской Федерации постановила оставить приговор суда первой инстанции в отношении Рахимова Н.М. без изменения.

Источник: пресс-служба Управления ФСБ по Омской области

#Новости#Криминал#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31