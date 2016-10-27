Верховный суд вынес приговор вербовщику ИГИЛ из Омска

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного в декабре 2015 года следственным подразделением УФСБ России по Омской области, выходец из центрально-азиатского региона Рахимов Н.М. длительное время являлся приверженцем джихадистской идеологии, с мая по декабрь 2015 года он, находясь на территории г. Омска, в ходе личных встреч и телефонных переговоров склонял к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики, вступлению и участию в деятельности террористической организации «Исламское Государство Ирака и Леванта» нескольких жителей Омской и Тюменской областей.