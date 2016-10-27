В Омске в пожаре сгорели мать с сыном, другого ребенка удалось спасти

И хотя 1-е подразделение спасателей прибыло на место происшествия спустя четыре минуты, огонь уже перекинулся на соседний дом, произошло обрушение кровли. Сотрудники звена газодымовой защиты проникли через окно в горящее помещение и обнаружили там тела двух людей. Следственными органами было установлено: женщина и ее сын 2010 года рождения погибли.