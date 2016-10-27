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В Омске в пожаре сгорели мать с сыном, другого ребенка удалось спасти

27 октября 2016, 10:51
Трагедия в Ленинском округе.

Сегодня ночью в пожаре на улице Красной Звезды погибли двое: женщина и ее маленький сын, еще одного ребенка удалось эвакуировать и доставить в больницу. На место происшествия выезжали 26 человек личного состава МЧС России, было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Информация о возникновении пожара в Ленинском округе поступила на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях сегодня ночью в 01:03, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

И хотя 1-е подразделение спасателей прибыло на место происшествия спустя четыре минуты, огонь уже перекинулся на соседний дом, произошло обрушение кровли. Сотрудники звена газодымовой защиты проникли через окно в горящее помещение и обнаружили там тела двух людей. Следственными органами было установлено: женщина и ее сын 2010 года рождения погибли.

Сотрудниками МЧС был эвакуирован из огня еще один ребенок погибшей женщины, он сразу же был доставлен в медицинское учреждение.



Отмечается, что в момент возникновения пожара, в соседнем доме находились соседка и ее сын 2013 года рождения. Они проснулись, услышав треск и шум лопающегося шифера. Женщина и ребенок самостоятельно эвакуировались и не пострадали.

Открытый огонь был ликвидирован в 02:40, последствия пожара в 05 часов 04 минуты. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Избежать трагических последствий в процессе пожара не удалось по причине позднего обращения в пожарно-спасательную службу. Стоит отметить, что обстоятельства пожара будут установлены в ходе дальнейших следственных мероприятий, несмотря на то, что работа осложняется вследствие сильно поврежденных строительных конструкций.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области

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