Tele2 предлагает безлимитное общение в социальных сетях и WhatsApp

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске обновленной тарифной линейки для частных клиентов. Абоненты получат дополнительные возможности для общения в интернете и льготный доступ к развлекательным сервисам. Новые пакетные тарифы доступны всем абонентам Омской области с 27 октября.
Tele2 предлагает омичам пять выгодных тарифов: «Черный», «Очень черный», «Самый черный», «Сверхчерный» и «Беспредельно черный». Тарифы отличаются включенным в абонентскую плату интернет-трафиком (от 0,5 Гб до безлимитного мобильного интернета), а также количеством минут и SMS. Все предложения традиционно просты, не содержат скрытых условий и позволяют абонентам Tele2 пользоваться современными услугами связи по выгодным ценам.
На тарифных планах «Самый черный» и «Сверхчерный» интернет-трафик при использовании социальных сетей Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджера WhatsApp теперь не тарифицируется. Также абоненты этих тарифов могут бесплатно, не расходуя трафик из включенного в абонентскую плату пакета, пользоваться приложением Tele2 TV для просмотра телеканалов и музыкальным сервисом Zvooq, открывающим доступ к миллионам музыкальных треков.
Омичи, часто путешествующие по стране, оценят специальные возможности использования связи в роуминге, доступные на тарифных планах «Самый черный» и «Сверхчерный». В поездках по России, кроме Крыма и Севастополя, все входящие звонки для абонентов этих тарифов будут бесплатными, а все включенные в абонентскую плату минуты можно расходовать для звонков на любые номера Омской области.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Рост масштабов бизнеса компании, развитие сетей скоростного мобильного интернета, а также постоянный рост доли устройств, поддерживающих быструю передачу данных в сети Tele2, позволили нам предложить абонентам новые возможности для общения. Обновленная тарифная линейка позволит не только комфортно общаться в Омской области и за ее пределами, но и без ограничения трафика пользоваться социальными сетями и развлекательными сервисами».
Подробная информация о тарифных планах – на tele2.ru.
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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