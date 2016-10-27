Студентки готовы заняться сексом ради выплаты кредитов

Такое «вольное» отношение студентов, обучающихся в Британии, к добыванию денег объясняется тем, что стоимость оплаты занятий в последние годы резко возросла. В социологическом опросе приняло участие более 1000 студентов. Около 17% из них сказали, что в указанных выше способах заработка нет ничего такого, что бы их смущало. Каждый 25-й студент заявил, что у него есть знакомая, которая либо уже имеет «богатого папика», либо не против познакомиться с ним.