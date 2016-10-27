Студентки готовы заняться сексом ради выплаты кредитов

Данные соцопроса, проведенного мобильным приложением по поиску работы для студентов Debut careers app, показывают, что девушки в свободное от занятий время готовы к разнообразным способам заработка, включая эскорт, стриптиз и «секс за вознаграждение». Они также не против находиться на содержании у богатых «папиков». Об этом пишет Independent.co.uk.
Такое «вольное» отношение студентов, обучающихся в Британии, к добыванию денег объясняется тем, что стоимость оплаты занятий в последние годы резко возросла. В социологическом опросе приняло участие более 1000 студентов. Около 17% из них сказали, что в указанных выше способах заработка нет ничего такого, что бы их смущало. Каждый 25-й студент заявил, что у него есть знакомая, которая либо уже имеет «богатого папика», либо не против познакомиться с ним.
Число студенток, предпочитающих заработок в эскорте, резко возрастает между первым и третьим годами обучения в вузе.
Финансовые сложности, связанные с выплатами образовательных кредитов, в Великобритании испытывают около 23 процентов студентов. Предполагается, что в этом году студенты возьмут на себя финансовые обязательства в размере £45000 (около 3,5 млн. рублей по текущему курсу).
Эксперт-социлог Debut careers app, занимавшийся опросом, сказал, что «каждый родитель, чьи дети обучались в вузе, знаком с проблемой высокой стоимости обучения, но они не могу представить, на что готовы пойти их дети, чтобы решить свои финансовые проблемы». Зачастую, в легальной сфере студенты могут претендовать на работу с годовым доходом в £9000, и им все труднее найти занятость на полный рабочий день. Им нелегко оплачивать счета и оставлять достаточно времени, чтобы продолжить учебу.
В прошлые годы лишь 5 процентов студентов признавались, что занимались проституцией, чтобы заработать деньги на образование. Теперь к такому способу заработка прибегает значительно большая часть. В Великобритании считают, что необходимо как можно скорее принять меры для расширения возможных рабочих мест, доступных для студентов. И это в первую очередь необходимо сделать для девушек, это настоятельно необходимо.
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