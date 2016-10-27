Специальные условия от банка «Акцепт» в честь 26-летия

В честь своего 26-летия банк «Акцепт» с 24 октября по 24 ноября 2016 года проводит акцию – всем юридическим лицам и ИП подключение пакета РКО на октябрь бесплатно, на ноябрь – со скидкой 26% от стандартной стоимости пакета.