Специальные условия от банка «Акцепт» в честь 26-летия

Это общий праздник банка и клиентов, поэтому мы дарим нашим клиентам подарочные акции.
В честь своего 26-летия банк «Акцепт» с 24 октября по 24 ноября 2016 года проводит акцию – всем юридическим лицам и ИП подключение пакета РКО на октябрь бесплатно, на ноябрь – со скидкой 26% от стандартной стоимости пакета.
Подарки ожидают и частных клиентов. Владельцы банковских карт VISA, совершившие покупки по картам банка на сумму не менее 15 тысяч рублей в период проведения акции – с 24 октября по 24 ноября 2016 года – участвуют в розыгрыше призов!
Победители получат сертификаты в магазин бытовой техники и электроники:
1 главный приз – на сумму 26 тыс.руб.,
3 приза – на сумму 5 тыс.руб. каждый,
6 призов – на сумму 1 тыс.руб. каждый.
Банк благодарит всех своих клиентов за сотрудничество, желает успехов и процветания вместе с банком «Акцепт»!
Все подробности о скидках, информацию об организаторе акции, кол-ве призов, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 8-800-100-27-37.
* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
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