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Омск накроет туманом, ожидаются заморозки до -13 и метель

27 октября 2016, 19:04
Ухудшение погодных условий.

Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал ФГБУ «Обь-Иртышский УГМС». Согласно данным гидрометеослужбы, завтра, 28 октября, на Омск опустится туман.

Сегодня ночью температура вoздуха составит от -1 до -6 градусов, при прояснении до -11. Завтра в дневное время столбик термометра поднимется до +2 градусов, кроме того, возможны осадки в виде снега, а на дороге ожидаются гололедица.

В ночь с пятницы на субботу температура атмосферного воздуха составит от -3 до -8 градусов, а при прояснении может достичь -13 градусов. Днем стoлбик термометра будет находиться в интервале от 0 до -5 градусов. Возможен небольшой снег, а также гололедные явления.

Значительных изменений в воскресенье, 30 октября, в погоде не ожидается, единственное отличие – отмечается, что возможна метель.


Фото: иллюстрация

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