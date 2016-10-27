Омск накроет туманом, ожидаются заморозки до -13 и метель

В ночь с пятницы на субботу температура атмосферного воздуха составит от -3 до -8 градусов, а при прояснении может достичь -13 градусов. Днем стoлбик термометра будет находиться в интервале от 0 до -5 градусов. Возможен небольшой снег, а также гололедные явления.