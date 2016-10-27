Омичу за попытку дать взятку ДПС грозит 5 лет и штраф 750 тысяч

В дежурную часть полиции Саргатского района от местной жительницы поступило сообщение о гражданине, управляющем автомобилем «ВАЗ-2106» в состоянии опьянения, кроме того, позвонившая уточнила регистрационный номер и цвет машины.
Указанное транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД. За рулем автомобиля находился 48-летний мужчина, результаты медицинского освидетельствования которого показали, что управлявший ВАЗом житель Любинского района находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины инспекторы ГИБДД составили протокол об административном делопроизводстве по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Согласно санкции этой статьи, правонарушитель может быть лишен права управления автомобилем на срок до 2 лет, а также обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
По окончании оформления материалов, правонарушитель предложил за денежное вознаграждение в виде 50 тысяч рублей инспекторам ГИБДД решить вопрос об отмене составленного протокола, а также последующего изъятия водительских прав. После того как 48-летний мужчина оставил на сиденье служебного автомобиля денежные средства сотрудники полиции покинули салон, закрыв транспортное средство для сохранения вещественных доказательств, после полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
СУ СК РФ по Омской области возбудил по данному факту уголовное дело по признакам, предусмотренного ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки) преступления. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, а также штраф в размере до 15-кратной суммы взятки. Таким образом, в данном случае размер штрафа составит до 750 тысяч рублей.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: instagram.com/omsk_police