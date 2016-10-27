Омичу за попытку дать взятку ДПС грозит 5 лет и штраф 750 тысяч

СУ СК РФ по Омской области возбудил по данному факту уголовное дело по признакам, предусмотренного ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки) преступления. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, а также штраф в размере до 15-кратной суммы взятки. Таким образом, в данном случае размер штрафа составит до 750 тысяч рублей.