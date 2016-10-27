Один миллиард на омские дороги будет выделяться ежегодно до 2025 года

В сегодняшнем Послании депутатам Законодательного Собрания губернатор Виктор Назаров заявил, что мясная и молочная промышленность в регионе должны быть на первом месте.
В связи с этим, 2017 год в Омской области объявляется годом животноводства. Планируется разработать механизмы дополнительной поддержки местных производителей и переработчиков сельхозпродукции. Привлекать средства в агропромышленный комплекс, вывести омское продовольствие на зарубежные рынки.
Основные тезисы Послания:
Дороги
Губернатор заявил, что регион готов участвовать в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Это позволит ежегодно получать по одному миллиарду рублей до 2025 года.
Кроме текущего ремонта магистралей, финансирование позволит строить новые дороги, прокладывать ливневую канализацию. Будет осуществляться внедрение новых современных технологий, которые помогут оптимизировать затраты, улучшить качество дорожного покрытия и продлить срок его службы.
Экономика
Омская область занимает шестое место среди регионов РФ с развитой и добывающей экономикой. Касаясь этого, губернатор подчеркнул, что надо двигаться дальше. Наиважнейшая задача сегодня - создание благоприятных условий для бизнеса и конкурентной среды в экономике.
В этом году удалось снизить расходы госдолга на 1,5 миллиарда рублей. Все органы власти должны пересмотреть свое отношение к бюджетным деньгам, в том числе к расходам на себя. Оправдания недостаточно эффективной работы быть не может.
«На центр надейся, сам не плошай. Надо делать сегодня то, что другие начнут делать завтра»
На территории Омской области собирается 120 миллиардов рублей налогов. Поступление в бюджет – немногим более 50 миллиардов. Омская область занимает пятое место по объемам промышленного производства.
Аппарат управления (минфин)
Проектное управление внедряется в работу органов власти. Проектное мышление и проектная мотивация команды. Возможно торможение: во многих жива привычка действовать по поручениям. Кто не готов прощаться с реактивным управлением, с тем прощаться будем мы. За каждым министром будет закреплен проект,
аппарат губернатора разработает системы оценки.
Предпринимательство
Еще одна тема – максимальная ликвидации административных барьеров, а также поддержка малого бизнеса. Губернатор поручил министру экономики Оксане Фадиной взять под личный контроль снижение давления на бизнес.
Кроме налоговых поступлений, предприниматели региона дают работу 37% населения. Губернатор призвал улучшить доступность патентной системы налогообложения, разработать дополнительные льготы для предпринимателей, оказывающих социальные услуги.
Также в ближайшее время министры экономики и труда должны представить свои планы по увеличению темпов роста зарплат. Приоритетная задача – рост доходов жителей должен опережать инфляцию. При планировании все социальные гарантии и адресные льготы будут сохранены, но будет учитываться принцип нуждаемости.
Позитивные тенденции есть. Структурные изменения в промышленности и сельском хозяйстве; бизнес занимает те ниши, которые ранее были неизвестны или непривлекательны (социальная сфера, инновации).
Кластерное производство показывает, что импортозамещение не миф, а реальность. Региональная власть должна стать проводником к рынку спроса в стране (инновации, оборонка). Новые инструменты развития – патенты, лицензии, инжиниринговые услуги. Руководитель направления – министр промышленности.
Сельское хозяйство
Задача на год: привлечение федеральных средств на развитие агропромышленной структуры, вывести область на зарубежные продовольственные рынки.
Омские аграрии: модернизировать производство в Нововаршавском, Черлакском и других районах области. Минсельхоз планирует проводить молочные интервенции и увеличить размер грантов.
Следующий год объявить Годом животноводства в Омской области.
Коммунальная сфера
На 1,5 года продлены льготные тарифы, выпадающие доходы организации компенсируются из бюджета. Самое дорогое – теплоснабжение. Более 10 тысяч жителей региона платят по сниженным тарифам. Решено не вводить социальную норму на электроэнергию. Общественные советы работают при всех министерствах.
Медицина
Наблюдается снижение показателей смертности по региону. Автопарк скорой помощи пополнился 39-ю новыми специализированными автомобилями, в ближайшее время ждут еще 15.
В поселке Светлый откроют фельдшерский пункт. На Левобережье должно быть завершено строительство поликлиники на одну тысячу мест.
Детские сады
Планируется открыть около тысячи новых мест в детских садах. Чтобы все школьники могли учиться в первую смену, к 2025 году должно появиться 35 тысяч новых мест (из них 20 тысяч в сельских школах).
Спорт
Четыре омских спортсмена завоевали медали на Олимпийских играх в Бразилии. Построено два физкультурных комплекса, 25 спортивных площадок и прочее. В следующем году темпы строительства будут такими же.
Культура
До конца года кинозалы начнут работать в 6 районах, в следующем году – еще 11. В 2017 году продолжится реконструкция Галерки.
Фото: Gorod55.ru