Один миллиард на омские дороги будет выделяться ежегодно до 2025 года

В поселке Светлый откроют фельдшерский пункт. На Левобережье должно быть завершено строительство поликлиники на одну тысячу мест.



Детские сады



Планируется открыть около тысячи новых мест в детских садах. Чтобы все школьники могли учиться в первую смену, к 2025 году должно появиться 35 тысяч новых мест (из них 20 тысяч в сельских школах).



Спорт



Четыре омских спортсмена завоевали медали на Олимпийских играх в Бразилии. Построено два физкультурных комплекса, 25 спортивных площадок и прочее. В следующем году темпы строительства будут такими же.