На Иртыше очень опасно, не поддавайтесь панике

Поздняя осень чревата большими опасностями на водоемах Омского региона. Ледостав только начинается, реки, озера и водоемы покрываются тонким непрочным льдом. Инспекция по маломерным судам МЧС России по Омской области предупреждает: будьте предельно осторожны! Не выходите на первый осенний лед.
Внимательными надо быть рыбакам, которые могут увлечься процессом ловли рыбы и неожиданно для себя оказаться в холодной воде. Не забывайте брать с собой спасательные средства. Не старайтесь проверить толщину льда ударом ноги.
Если все-же предосторожности не помогли, то оказавшись в воде не паникуйте. Не барахтайтесь и не наваливайтесь всем телом на кромку тонкого льда, она не выдержит вашего веса.
Широко раскиньте руки, держите голову над водой и обопритесь локтями об лед. Далее приведите тело в горизонтальное положение и постарайтесь забросить на лед ногу. Затем движением корпуса забрасывайте на лед вторую ногу и отползайте как можно дальше от воды, по направлению откуда пришли. И зовите на помощь.