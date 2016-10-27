На Иртыше очень опасно, не поддавайтесь панике

Широко раскиньте руки, держите голову над водой и обопритесь локтями об лед. Далее приведите тело в горизонтальное положение и постарайтесь забросить на лед ногу. Затем движением корпуса забрасывайте на лед вторую ногу и отползайте как можно дальше от воды, по направлению откуда пришли. И зовите на помощь.