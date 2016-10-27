Ледяные лабиринты, фонтаны и горки ждут омичей на Новый год

Не просто провести время, но и активно позаниматься спортом, можно будет в соответствующей зоне парка – зоне активного отдыха. Здесь всем присутствующим предложат сменить валенки на коньки, а также взять в руки «ватрушку». По замыслу организаторов, каток размером 30 на 20 метров и несколько ледовых горок прийдутся по вкусу всем гостям праздничных гуляний.