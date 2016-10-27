Ледяные лабиринты, фонтаны и горки ждут омичей на Новый год

Главные гуляния в новогодние праздничные дни запланированы в парке 30-летия ВЛКСМ. Там же будет установлена главная елка города. В связи с этим, администрация Омска объявила лот на аукцион по выполнению оформительских работ мест проведения новогодних и рождественских мероприятий.
Сумма контракта – 3 млн 255 тыс рублей. Участниками закупок могут стать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Отмечается, что все работы по требованиям заказчика должны быть сделаны в срок до 24 декабря текущего года.
На официальном сайте государственных закупок, где размещается информация об аукционе, представлены эскизы ледяных работ в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.
Вся территория парка будет условно разделена на три зоны: спокойного отдыха, активного отдыха и детскую площадку. Ожидается, что омичи смогут увидеть реально светящийся парк. Практически все ледяные фигуры будут иметь световую подсветку.
Главный вход в парк предполагается украсить иллюминацией – 7 гирлянд 400 лампочек, в таком же духе будет украшена и аллея по всей протяженности парка.
Кроме основного символа 2017 года – Петуха – изо льда будут вырезаны его жена Курица и куриные яйца.
В зоне спокойного отдыха жители города смогут насладиться ледяным фонтаном и елью, которые тоже будут подсвечены.
Не просто провести время, но и активно позаниматься спортом, можно будет в соответствующей зоне парка – зоне активного отдыха. Здесь всем присутствующим предложат сменить валенки на коньки, а также взять в руки «ватрушку». По замыслу организаторов, каток размером 30 на 20 метров и несколько ледовых горок прийдутся по вкусу всем гостям праздничных гуляний.
Что касается детской площадки, то юные омичи здесь смогут покататься на горках-завитках и поблуждать по ледовому лабиринту, а для совсем маленьких посетителей предусмотрена горка-чаша.
Изо льда предполагается вырезать много фигур, в том числе самовар, Машу и Медведя, различные новогодние атрибуты – свечи, елочки, колокольчики, также планируется установить несколько ледяных панно: по мотивам сказок Пушкина, «Жар-Птица», «Терем».
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: zakupki.gov.ru