Какие дороги надо ремонтировать теперь будут спрашивать у омичей

На заседании Горсовета, прошедшем накануне, 26 октября, депутаты приняли решение советоваться с общественностью и специалистами, прежде чем утверждать перечень дорог, подлежащих ремонту.
До первого января рабочей группе теперь необходимо определиться со списком магистралей, которые надо ремонтировать, и теми, которые еще могут подождать.
Кроме того, депутаты решили заложить новую норму. Из тех средств, которые выделяются в бюджете Омска на дорожную деятельность, не менее 50 процентов должно расходоваться на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог.
Как отметил депутат Юрий Федотов, это позволит заранее составить техническую и сметную документацию, проводить работу системно.
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