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Какие дороги надо ремонтировать теперь будут спрашивать у омичей

27 октября 2016, 15:47
Ремонт дорог на контроле у жителей Омска.

На заседании Горсовета, прошедшем накануне, 26 октября, депутаты приняли решение советоваться с общественностью и специалистами, прежде чем утверждать перечень дорог, подлежащих ремонту.

До первого января рабочей группе теперь необходимо определиться со списком магистралей, которые надо ремонтировать, и теми, которые еще могут подождать.

Кроме того, депутаты решили заложить новую норму. Из тех средств, которые выделяются в бюджете Омска на дорожную деятельность, не менее 50 процентов должно расходоваться на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог.

Как отметил депутат Юрий Федотов, это позволит заранее составить техническую и сметную документацию, проводить работу системно.


Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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