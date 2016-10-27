Как бороться с агрессией коллекторов и невыплатой зарплат?

27 октября с 15:00 до 18:00 в юридической клинике Омской юридической академии пройдет День бесплатных консультаций по финансово-правовым вопросам.
В этот день омичи могут обратиться за консультацией по процедуре банкротства физических лиц; вопросам, связанным с финансовой задолженностью перед банком или иным кредитором; узнать о порядке взаимодействия с коллекторскими агентствами и работодателями, не выплачивающими заработную плату сотрудникам; получить помощь в составлении соответствующих исковых документов (претензий).
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