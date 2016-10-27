Двое студентов получили по 9 лет тюрьмы за изнасилование в туалете

В ходе следствия установлено, 18-летнюю девушку изнасиловали 27 сентября 2015 года. В ночном клубе, расположенном по Ленинградскому проспекту, шла студенческая вечеринка. Каменецкий запер девушку, с которой ранее не был знаком, в одной из кабинок туалета, а затем изнасиловал ее.