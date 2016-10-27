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Двое студентов получили по 9 лет тюрьмы за изнасилование в туалете

27 октября 2016, 07:27
Громкое уголовное дело.

Завершен суд по резонансному уголовному делу об изнасиловании в московском ночном клубе 18-летней девушки двумя студентами Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ). Накануне вынесен приговор: по 9 лет лишения свободы. Подробности сообщают Вести.

Лев Каменецкий осужден на 9 лет в колонии строгого режима, Станиславу Соболевскому присудили 9 лет и 6 месяцев, а также выплату штрафа в размере 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе следствия установлено, 18-летнюю девушку изнасиловали 27 сентября 2015 года. В ночном клубе, расположенном по Ленинградскому проспекту, шла студенческая вечеринка. Каменецкий запер девушку, с которой ранее не был знаком, в одной из кабинок туалета, а затем изнасиловал ее.

Второй студент, Соболевский, снял все действия товарища на мобильный телефон и выложил запись в сеть Интернет.

По решению суда обвиняемые признаны виновными по ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ (распространение порнографических материалов) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В российских СМИ сообщается, что адвокаты подсудимых с решением суда не согласились, приговор будет обжалован.

Напомним, «дело об изнасиловании в туалете» получило широкую общественную огласку. На центральном телевидении историю обсудили в ходе ток-шоу.



#Новости#Главное#Криминал#Общество
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