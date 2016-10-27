Движение в центре Омска перекроют на целый день

В пятницу, 4 ноября, в центре Омска с 08:00 до 18:00 будет ограничено движение всех видов транспорта. Это связано с проведением форума «Россия – это мы!», который посвящен празднованию Дню народного единства.
Закрытыми для проезда транспорта окажутся следующие улицы:
В связи с перекрытием некоторых улиц в центре города схема организации дорожного движения и маршруты пассажирского транспорта будут изменены. В условиях ограничения движения информационные щиты и временные знаки помогут участникам дорожного движения в выборе маршрута.
Фото: иллюстрация