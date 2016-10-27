Доверчивый омич отдал за несуществующий автомобиль 385 тыс

Житель Омска хотел купить автомобиль по Интернету, но стал жертвой мошенников. За «мифический» автомобиль он перечислил на карту продавца 385 тысяч рублей.
В полицию обратился житель Кировского округа с заявлением о хищении довольно крупной суммы денег.
Установлено: на специализированном сайте омич увидел объявление о продаже автомобиля Honda. Стоимость авто – 750 тыс рублей. Когда мужчина позвонил продавцу по сотовому телефону, тот предложил перечислить аванс в размере 5 тыс рублей на карту, мотивируя тем, что он якобы проживает в соседнем городе – Новосибирске, на что первый согласился. В последующие дни покупатель перечислил «новосибирцу» еще некоторую сумму денег. Всего было перечислено 385 тыс. рублей.
Когда покупатель приехал за своим автомобилем, то оказалось, что телефон продавца отключен. Только тогда житель Омска понял, что попал в руки мошенников.
Следователем городского отдела полиции №2 по данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело, совершенное с помощью сети Интернет по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Высший срок наказания по этой статье – лишение свободы на срок до 6 лет.
По материалам УМВД России по Омской области
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