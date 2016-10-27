Доверчивый омич отдал за несуществующий автомобиль 385 тыс

Установлено: на специализированном сайте омич увидел объявление о продаже автомобиля Honda. Стоимость авто – 750 тыс рублей. Когда мужчина позвонил продавцу по сотовому телефону, тот предложил перечислить аванс в размере 5 тыс рублей на карту, мотивируя тем, что он якобы проживает в соседнем городе – Новосибирске, на что первый согласился. В последующие дни покупатель перечислил «новосибирцу» еще некоторую сумму денег. Всего было перечислено 385 тыс. рублей.