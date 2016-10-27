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Девять мест в Омске, куда лучше не ходить зимой

27 октября 2016, 14:36
Организация рейдов по Иртышу.

В Омске спланирован график сезонных рейдовых мероприятий. Как показывает практика прошлых лет, подобные рейды значительно сокращают число происшествий на береговых линиях Иртыша и повышают уровень безопасности населения, сообщает сайт омской мэрии.

Регулярное, 2 раза в месяц, обследование наиболее опасных мест позволит вовремя обнаружить отсутствие информационных стендов о запрете выхода на лед, а также провести профилактические беседы, в том случае, если будут установлены нарушители.

К наиболее опасным на Иртыше относятся девять мест:


Также отмечается, что комиссионные осмотры начнутся уже буквально на следующей неделе.


В состав рейдовых групп войдут сотрудники городского управления ГО и ЧС, сотрудники МЧС и полицейские.

По материалам admomsk.ru

Фото: иллюстрация

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