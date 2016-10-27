Бюджет Омской области побьет рекорд по уровню дефицита



При разработке проекта документа за основу был взят консервативный прогноз социально-экономического развития. По предварительным расчетам, доходы бюджета в следующем году должны составить 58,4 млрд. рублей, что на 3,7% ниже параметров бюджета 2016 года.

Ожидается, что доходы (и налоговые, и неналоговые) будут на уровне текущего года, возможно, с небольшим ростом.