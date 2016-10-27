Бюджет Омской области побьет рекорд по уровню дефицита

Губернатор Омской области Виктор Назаров сегодня обратится с бюджетным посланием к депутатам Заксобрания. В выступлении будут затронуты главные направления бюджетной, экономической и социальной политики на 2017 год.
При разработке проекта документа за основу был взят консервативный прогноз социально-экономического развития. По предварительным расчетам, доходы бюджета в следующем году должны составить 58,4 млрд. рублей, что на 3,7% ниже параметров бюджета 2016 года.
Ожидается, что доходы (и налоговые, и неналоговые) будут на уровне текущего года, возможно, с небольшим ростом.
Примечательно, что бюджет 2017 года сформирован с минимальным дефицитом. Министерство экономики рассчитывает, что дефицит составит не более 1,1%, в абсолютных цифрах это 606 млн. рублей. А общая расходная часть, таким образом, получается 59 млрд. рублей.
В числе ключевых приоритетов главного финансового документа области определены: исполнение социальных обязательств перед жителями региона, индексация пособий на ребенка и областного материнского капитала, расходы на ремонт региональных дорог и финансовая помощь муниципалитетам Омской области.
Начало выступления губернатора 10:00, зал заседаний Законодательного Собрания Омской области.