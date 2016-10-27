БКС стал первым брокером, аккредитованным на всех секциях СПбМТСБ

За последний год объем биржевой торговли природным газом вырос почти в три раза и превысил 46 млрд рублей по стоимости сделок и 16 млрд кубометров – по объему. По прогнозам , объем торгов газа на СПбМТСБ уже к началу 2017 года выйдет на уровень в 3 млрд кубометров в месяц.