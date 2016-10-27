БКС стал первым брокером, аккредитованным на всех секциях СПбМТСБ

Компания БКС стала
Таким образом, БКС может обслуживать сделки клиентов на рынках нефти и нефтепродуктов, энергоносителей, сельхозпродукции, природного газа, леса, химической продукции, а также операции на срочном рынке АО СПбМТСБ.
Так, 24 октября Компания БКС осуществила первую сделку в интересах клиента на рынке природного газа. Примечательно, что первая сессия биржевых торгов природным газом на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже состоялась ровно за два года до этого – 24 октября 2014 г.
За последний год объем биржевой торговли природным газом вырос почти в три раза и превысил 46 млрд рублей по стоимости сделок и 16 млрд кубометров – по объему. По
«Принимая во внимание поступательный рост и инфраструктурное развитие товарного рынка в России, и, основываясь на финансовых возможностях Финансовой группы БКС, наше подразделение товарных рынков планирует принимать масштабное участие в оказании инновационных брокерских услуг широкому кругу участников товарных рынков», - прокомментировала директор филиала БКС Премьер в Омске, Ирина Махова.
Подробнее условия управления активами, возможные риски и иную необходимую информацию можно узнать в офисе компании по адресу улица Ленина, 6.
*ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия
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