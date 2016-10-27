Авангард мог разгромить Салават Юлаев, но не удержал преимущество

Накануне «Авангард» сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым», который является прямым конкурентов «ястребов» за лидерство на Востоке. Команды уже встречались на «Арене Омск» 29 сентября, тогда омичи проиграли с крупным счетом 2:5.
Команды начали встречу довольно активно, несколько раз обменявшись опасными выпадами. Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте матча, точным броском гостей вывел вперед Денис Паршин. Спустя девять минут оборона уфимцев вновь дала сбой. Вырвавшийся на рандеву с вратарем Владимир Соботка удвоил преимущество «Авангарда».
На 26-й минуте матча удача улыбнулась Николаю Лемтюгова, бросок которого после рикошета залетел в ворота Гаврила. После этого уфимцы решили сменить голкипера, место в воротах хозяев занял Сведберг.
Казалось, что «Авангард» уже обеспечил себе выездную победу, но в третьем периоде «Салават», поймав кураж, быстро сократил разрыв. На 46-й минуте большинство реализовал Капризов. Минуту спустя точный бросок Дениса Куляша. В результате «ястребы» обеспечили себе нервную концовку, тем не менее, омичам удалось удержать столь важную в борьбе за лидерство на Востоке победу.
В пятницу, 28 октября, в Челябинске «ястребы» встретятся с местным «Трактором».
Фото: hcsalavat.ru