Авангард мог разгромить Салават Юлаев, но не удержал преимущество

Казалось, что «Авангард» уже обеспечил себе выездную победу, но в третьем периоде «Салават», поймав кураж, быстро сократил разрыв. На 46-й минуте большинство реализовал Капризов. Минуту спустя точный бросок Дениса Куляша. В результате «ястребы» обеспечили себе нервную концовку, тем не менее, омичам удалось удержать столь важную в борьбе за лидерство на Востоке победу.