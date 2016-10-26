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В центре Омска изменилась схема движения транспорта

26 октября 2016, 19:05
Для повышения безопасности движения.

В Центральном округе Омска на пересечении улиц Красных Зорь и Пушкина произошли изменения в работе светофорного объекта, где появилась третья фаза, дающая права пересечения проезжей части исключительно пешеходам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Подобные изменения внесены для повышения безопасности пересечения перекрестка как для пешеходов, так и для транспорта. Прежде поворачивающие с любого подхода автомобили должны были уступить сразу трем потокам: встречному прямому транспорту, встречному правоповортоному и пешеходам.

При движении по улице Красных Зорь возникали особенные трудности, поскольку поворачивающий налево транспорт, пропуская встречный поток и пешеходов, перекрывал единственную полосу движения, не позволяя другим автомобилям проехать в прямом направлении.

Помимо этого, отмечается, что увеличена длительность работы зеленого сигнала светофора для движущихся по улице Пушкина транспортных средств, что направлено на сохранение максимальной пропускной способности.


Фото: иллюстрация

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