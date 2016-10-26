В центре Омска изменилась схема движения транспорта

Подобные изменения внесены для повышения безопасности пересечения перекрестка как для пешеходов, так и для транспорта. Прежде поворачивающие с любого подхода автомобили должны были уступить сразу трем потокам: встречному прямому транспорту, встречному правоповортоному и пешеходам.