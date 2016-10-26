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В России резко упали цены на iPhone 7

26 октября 2016, 08:19
Оставаясь при этом самыми высокими в Европе.

Вслед за вчерашней новостью о проверке ценообразования Apple в России со стороны ФАС, появилась еще одна: в сети Интернет можно найти iPhone 7 с 32 ГБ памяти по цене, меньше, чем за 50 тысяч рублей. Как сообщает HI-Tech.mail.ru, этот смартфон подешевел за месяц на 12 процентов.

И хотя на официальном сайте http://www.apple.com цена iPhone 7 с дисплеем 4,7 дюйма еще остается на уровне от 56 990 рублей, Яндекс.Маркет уже выставил предложения ниже 50 тысяч.


Сообщается, что в России за первый день начала продаж продали около 10 тысяч iPhone 7 при количестве предзаказов в 20 тысяч. Половина смартфонов осталась в магазинах из-за цветовой гаммы. Многие хотели iPhone 7 в цвете «черный оникс», а их в первой партии было недостаточно.

Если сравнивать с динамикой цена на iPhone 6s, то он также первоначально стоил от 56 990 рублей, но снижение на 12 процентов произошло только через полгода после начала продаж, и на 36 процентов – в течение года.

HI-Tech.mail.ru приводит таблицу, из которой видно, что цена на iPhone 7 в РФ наиболее высокая среди всех стран Европы. Санкции санкциями, а деньги компании США все же предпочитают зарабатывать в России.



#Новости#Главное#Технологии#Бизнес#Общество
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