В Омске ждут аномально морозную зиму, последняя была в 1984 году

Аномально затянувшееся тепло этой осенью не позволило омским деревьям сменить сезон, некоторые растения даже начали вновь цвести. Многие деревья к минусовой погоде не успели сбросить листву, а впереди - похолодание, зима в этом году ожидается морозной.
Омичи остались без листопада: под снегом, лежащем на ветвях, еще зеленые листья. Такое явление несвойственно для Омского региона, сообщил
По словам Григорьева, у растений не завершилась вегетация, и потому на улицах города мы еще видим зеленые деревья. У листьев не успел сформироваться отделительный слой, из-за которого и происходит листопад. Подобного рода аномалия создает негативные условия для зимовки всех омских растений.
Когда листья желтеют, из них в запасающие ткани дерева происходит отток органических соединений, питательных веществ и минеральных элементов. На сегодня в Омске картина такова, что многие деревья не только не сбросили листву, но и пошли в рост, начали цвести. Еще в этом месяце цвели и вишня, и сирень. Даже местные аборигены - березы - давно прижившиеся на омской земле, стоят зеленые.
В этом году биологи обещают очень морозную зиму, которая может стать причиной сильного вымерзания растений и, как следствие, значительных потерь. Последняя зима, которая привела к вымерзанию древесины, была отмечена в 1984 году. Если деревья, давно растущие в регионе и привыкшие к перепадам температур, такую зиму выдержат, то, к примеру, яблони могут погибнуть.
Спасти деревья от мороза можно, присыпав листьями прикорневую зону деревьев, а хвойными опилками - приствольные круги. Это действие может предотвратить вымерзание корневой системы.
Фото: Андрей Кутузов