В Омске ждут аномально морозную зиму, последняя была в 1984 году

Когда листья желтеют, из них в запасающие ткани дерева происходит отток органических соединений, питательных веществ и минеральных элементов. На сегодня в Омске картина такова, что многие деревья не только не сбросили листву, но и пошли в рост, начали цвести. Еще в этом месяце цвели и вишня, и сирень. Даже местные аборигены - березы - давно прижившиеся на омской земле, стоят зеленые.