В Омске появится новый мост через Иртыш

Официальный документ – проект планировки и межевания для городка Нефтяников – был представлен накануне территориальным проектным институтом «Омскгражданпроект» на публичных слушаниях в городской администрации, сообщает пресс-служба омской мэрии.
Проект по планировке территории в Советском округе, выполненный на основании Генплана города, представил главный архитектор отдела градостроительства института Богдан Мрыглод.
По словам специалиста, в районе улиц Химиков – Энтузиастов сохранится прежняя застройка, требуется реконструкция линейных объектов. Там, где раньше находились сады «Наука», запланировано высокоэтажное строительство, а в месте пересечения улицы Химиков и проспекта Королева появится общественный центр.
Как пояснил архитектор, на этих площадках институтом «Горпроект» осуществляется проектирование достаточного большого жилкомплекса.
Стоит отметить, что проектируемая площадь – полторы тысячи гектаров.
Представленным проектом предлагается связать прогулочной аллеей и велодорожками рекреационную зону Зеленого острова с территорией Советского парка до улицы Пригородной, которая в последнее время активно застраивается.
Особое внимание в проекте уделяется транспортному и градостроительному освоению территории Захламино. Так, по в планах у архитекторов, возведение нового моста через реку Иртыш от улицы Доковской.
По представленному на публичных слушаниях проекту межевания, возможно дальнейшее возведение новых объектов – линейных и капстроительства.
В процессе обсуждения проекта планировки, присутствующие на публичных слушаниях жители Советского округа, задавали вопросы, выражали замечания и предложения к проекту, по дальнейшему развитию территории.
Все замечания приняты. После их устранения проект планировки и межевания территории городка Нефтяников будет передан в профильное ведомство для дальнейшего утверждения.