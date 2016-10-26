В Омске появится новый мост через Иртыш

По словам специалиста, в районе улиц Химиков – Энтузиастов сохранится прежняя застройка, требуется реконструкция линейных объектов. Там, где раньше находились сады «Наука», запланировано высокоэтажное строительство, а в месте пересечения улицы Химиков и проспекта Королева появится общественный центр.