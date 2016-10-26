В Омске хотят повысить зарплаты педагогам

В целом, доход бюджета, согласно проекту, запланирован на уровне 13,5 млрд. рублей. В представленных на заседании горсовета изменениях в документ доходы и расходы остаются прежними. Предлагается внести поправки в перераспределения расходов за счет собственных средств бюджета. К примеру, планируется на 7,6 млн. рублей увеличить затраты на зарплату педагогам и работникам учреждений дополнительного образования. В то же время уменьшить расходы за счет сэкономленных средств по договорам на выполнение работ и услуг и сокращению финансированию адресной инвестиционной программы.