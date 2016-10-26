В Омске хотят повысить зарплаты педагогам

Сегодня городской Совет продолжил работу с проектом главного финансового документа Омска. Депутаты занимались рассмотрением поправок в бюджет города на 2017 год. Предварительно все материалы были рассмотрены на заседании профильного комитета горсовета.
«Документ нами проверен, представлено заключение о соответствии пакета федеральному законодательству»,- отметил Юрий Федотов, председатель комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам.
В целом, доход бюджета, согласно проекту, запланирован на уровне 13,5 млрд. рублей. В представленных на заседании горсовета изменениях в документ доходы и расходы остаются прежними. Предлагается внести поправки в перераспределения расходов за счет собственных средств бюджета. К примеру, планируется на 7,6 млн. рублей увеличить затраты на зарплату педагогам и работникам учреждений дополнительного образования. В то же время уменьшить расходы за счет сэкономленных средств по договорам на выполнение работ и услуг и сокращению финансированию адресной инвестиционной программы.
Также депутатами было принято решение назначить публичные слушания по проекту бюджета Омска на 2017 год на 11 ноября в 10:00 в зале заседаний Омского городского Совета.
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