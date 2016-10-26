В Казани элитный небоскреб построили во дворе пятиэтажки

В историческом центре Казани завершается строительство жилого комплекса «Барселона». Постройка премиального ЖК стала предметом судебного спора о незаконном межевании земли. Об этом сообщает издание
Согласно данным с сайта компании-застройщика «Сувар Девелопмент», проект «Барселоны» состоит из трех жилых небоскребов. Их этажность составляет 13, 18 и 23. На территории жилого комплекса также будут располагаться цокольная трехэтажная постройка и паркинг из двух этажей. Строительство «Барселоны» стартовало в первом квартале 2014 года. Его планируется завершить в конце четвертого квартала 2016 года. Инвестиции в проект превышают два миллиарда рублей.
Возведение ЖК «Барселона» началось на спорной территории. 10 октября 2008 года исполком Казани вынес постановление о межевании участка соседнего с «Барселоной» дома №62 по ул. Петербургская. Часть земли, прилегающей к этому дому, была передана «дочке» «Сувар Девелопмента» — компании «Лесной городок». Назначение земли — возведение жилого комплекса. В нарушении градостроительных норм граница смежных участков стала располагаться в четырех метрах от стены дома №62. Все зарегистрированные и незарегистрированные постройки жильцов, размещенные на участке, снесли. Жильцы дома №62 пытались оспорить действия «Лесного городка» в исполкоме города и в суде, но это было безрезультатно. Опасаясь за свою безопасность, они попросили корреспондента Inkazan не обозначать их имена в статье.
Когда стены ЖК «Барселона» были возведены, выяснилось, что интервал между ними и домом №62 составил лишь 10 метров. Однако правила предписывают расстояние 25 метров.
Четыре года назад проект элитного жилого комплекса показали президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он одобрил «Барселону», однако на участке, где ее строят, запрещено возведение зданий выше 12 этажей.
Inkazan направил запрос на комментарий в компанию «Сувар Девелопмент». На момент публикации материала ответ от застройщика в редакцию не поступил.
Летом 2016 года застройщик «Сувар Девелопмент» оказался в центре еще одного крупного скандала. Его причиной стали строительные работы в обход требований Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры и суда на острове «Коровьем» в Нармонском сельском поселении Лаишевского района Татарстана.