В Казани элитный небоскреб построили во дворе пятиэтажки

Возведение ЖК «Барселона» началось на спорной территории. 10 октября 2008 года исполком Казани вынес постановление о межевании участка соседнего с «Барселоной» дома №62 по ул. Петербургская. Часть земли, прилегающей к этому дому, была передана «дочке» «Сувар Девелопмента» — компании «Лесной городок». Назначение земли — возведение жилого комплекса. В нарушении градостроительных норм граница смежных участков стала располагаться в четырех метрах от стены дома №62. Все зарегистрированные и незарегистрированные постройки жильцов, размещенные на участке, снесли. Жильцы дома №62 пытались оспорить действия «Лесного городка» в исполкоме города и в суде, но это было безрезультатно. Опасаясь за свою безопасность, они попросили корреспондента Inkazan не обозначать их имена в статье.