Триста единиц техники чистят дороги Омска от снега

Принимая во внимание погодные условия, дорожные службы Омска активизировали свою работу по очистке проезжей части от снега и наледи, сообщает сайт омской мэрии.
За минувшие сутки на улицы города вышло 300 единиц техники, полторы сотни из них – ночью. Очистительные работы ведутся и днем, и ночью, в соответствии с технологией выполняются подметание проезжей части, обработка противогололедными материалами, начат вывоз снега.
Чтобы заранее предупредить гололедные явления на дорогах за прошедшие сутки использовано более 600 тонн смеси песка с солью; вывезено 164 куб. метров снега и 700 куб. метров мусора. Особое внимание уделяется перекресткам, мостам и путепроводам, а также спускам и подъемам автомобильных дорог.
По словам Михаила Горчакова, начальника отдела дорожно-мостового хозяйства депгорхозяйства и благоустройства, очистка от снега и наледи также осуществляется на остановочных комплексах, пешеходных переходах, на территориях заездных карманов, объекты улично-дорожной сети обрабатываются антигололедным реагентом.
Отмечается, что девятую часть города, куда входят автодороги, места общего пользования, в том числе парки, скверы, пешеходные зоны, обслуживает Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Действующие Правила благоустройства, которые утверждены на заседании Омского городского Совета, закрепляют за каждым хозяйствующим субъектом, например, предприятие, учреждение, организация, определенную зону ответственности за содержание прилегающих территорий.
Что касается дворовых территорий многоквартирных домов, то в этом случае обязанности по очистке снега и обработку противогололедными материалами ложатся на управляющие кампании.
Собственники индивидуального жилья в частном секторе обязаны сами вывозить снег и производить уборку, а также следить за порядком около своих домов.