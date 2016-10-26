Триста единиц техники чистят дороги Омска от снега

Чтобы заранее предупредить гололедные явления на дорогах за прошедшие сутки использовано более 600 тонн смеси песка с солью; вывезено 164 куб. метров снега и 700 куб. метров мусора. Особое внимание уделяется перекресткам, мостам и путепроводам, а также спускам и подъемам автомобильных дорог.