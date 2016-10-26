SKODA Rapid с выгодой до 134 000 рублей! В новых ярких цветах!



* Чёрная версия, Монте-Карло. Максимальная выгода в 134 000 рублей достигается при покупке нового SKODA Rapid 2016 года выпуска в комплектации «Амбишн» с пакетом опций WE4 по программе Trade-in (приобретение автомобиля в зачёт стоимости прежнего автомобиля) в период с 1 по 31 октября 2016 года. Количество автомобилей ограничено. Гарантия качества предоставляется на все новые SKODA Rapid, произведённые с 01.01.2016, на срок 3 года или до достижения пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в первые 2 года условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега. Указанные опции доступны за дополнительную плату и могут быть недоступны для отдельных комплектаций. SKODA Rapid в цвете зелёный Rallye (Ралли) будет доступен для заказа с 1 ноября 2016 года. Изображённые в рекламе автомобили оснащены дополнительным оборудованием, которое не входит в базовую комплектацию и устанавливается за отдельную плату.

