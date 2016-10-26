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SKODA Rapid с выгодой до 134 000 рублей! В новых ярких цветах!

26 октября 2016, 09:22
SKODA Rapid с выгодой до 134 000 рублей! В новых ярких цветах!

Не упустите свой шанс. До конца октября приходите на тест-драйв в «Феникс-Авто» и получите выгоду до 134 000 рублей при покупке SKODA Rapid!*


К тому же SKODA Rapid наполнит вашу осень яркими красками! Ведь теперь SKODA Rapid можно приобрести в жёлтом, оранжевом, красном или зелёном цвете!


SKODA Rapid в дизайн-серии Monte Carlo


Cтильная дизайн-серия SKODA Rapid Monte Carlo создана, чтобы унести вас в атмосферу роскоши, комфорта и красоты – рассмотрите его в деталях и вдохновитесь на собственную ралли-историю!


SKODA Rapid в дизайн-серии Black Edition


Теперь SKODA Rapid стал ещё привлекательнее! Таинственная дизайн-серия Black Edition с деталями глубокого чёрного цвета на дорогах вашего города! Почувствуйте невероятную уверенность, управляя стильным автомобилем с чёрными спортивными сиденьями, чёрной крышей и чёрными литыми дисками!


Подчеркните свою индивидуальность и оставайтесь заметным на дороге даже в самое серое время года вместе со SKODA Rapid!


Феникс-Авто
ул. Суворова, 93
тел. (3812) 51-20-10
www.skoda.fenix-auto.ru


* Чёрная версия, Монте-Карло. Максимальная выгода в 134 000 рублей достигается при покупке нового SKODA Rapid 2016 года выпуска в комплектации «Амбишн» с пакетом опций WE4 по программе Trade-in (приобретение автомобиля в зачёт стоимости прежнего автомобиля) в период с 1 по 31 октября 2016 года. Количество автомобилей ограничено. Гарантия качества предоставляется на все новые SKODA Rapid, произведённые с 01.01.2016, на срок 3 года или до достижения пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в первые 2 года условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега. Указанные опции доступны за дополнительную плату и могут быть недоступны для отдельных комплектаций. SKODA Rapid в цвете зелёный Rallye (Ралли) будет доступен для заказа с 1 ноября 2016 года. Изображённые в рекламе автомобили оснащены дополнительным оборудованием, которое не входит в базовую комплектацию и устанавливается за отдельную плату.

На правах рекламы

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