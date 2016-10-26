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Россиян предупредили об обвале рубля

26 октября 2016, 13:45
Россиян предупредили об обвале рубля

К концу нынешнего года рубль ждут существенное ослабление относительно американской валюты. Ожидается, что доллар может подорожать до 65-69 рублей, сообщает «Лента.ру».

Эксперты назвали изданию четыре фактора, которые в ближайшее время могут оказать влияние на динамику российской валюты. Во-первых, исход ноябрьского саммита ОПЕК, который отразится на нефтяных ценах. На съезде будет рассмотрен вопрос сокращения объемов добычи сырья, если данный договор подписан не будет, но стоимость «черного золота» снизится.

В качестве второго фактора называется пересмотр ставки ФРС США, который состоится в декабре. Если будет принято решение о ее повышение, то стоимость американской валюты вырастет.

Третий фактор – выплата внешнего долга Россией. В декабре российским предприятиям необходимо будет отдать примерно 17 млрд долларов, при этом спрос на валюту США поднимается вместе с ее ценой.

Четвертой причиной называются президентские выборы в США. По мнению экспертов, победа Дональда Трампа может спровоцировать рост пессимизма на сырьевых и фондовых рынках, что может оказать негативное влияние на рубль.


Фото: иллюстрация

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