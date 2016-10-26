Россиян предупредили об обвале рубля

Эксперты назвали изданию четыре фактора, которые в ближайшее время могут оказать влияние на динамику российской валюты. Во-первых, исход ноябрьского саммита ОПЕК, который отразится на нефтяных ценах. На съезде будет рассмотрен вопрос сокращения объемов добычи сырья, если данный договор подписан не будет, но стоимость «черного золота» снизится.