Россиян предупредили об обвале рубля

К концу нынешнего года рубль ждут существенное ослабление относительно американской валюты. Ожидается, что доллар может подорожать до 65-69 рублей, сообщает «
Эксперты назвали изданию четыре фактора, которые в ближайшее время могут оказать влияние на динамику российской валюты. Во-первых, исход ноябрьского саммита ОПЕК, который отразится на нефтяных ценах. На съезде будет рассмотрен вопрос сокращения объемов добычи сырья, если данный договор подписан не будет, но стоимость «черного золота» снизится.
В качестве второго фактора называется пересмотр ставки ФРС США, который состоится в декабре. Если будет принято решение о ее повышение, то стоимость американской валюты вырастет.
Третий фактор – выплата внешнего долга Россией. В декабре российским предприятиям необходимо будет отдать примерно 17 млрд долларов, при этом спрос на валюту США поднимается вместе с ее ценой.
Четвертой причиной называются президентские выборы в США. По мнению экспертов, победа Дональда Трампа может спровоцировать рост пессимизма на сырьевых и фондовых рынках, что может оказать негативное влияние на рубль.
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