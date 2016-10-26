Ранее признанный опасным СКК им. Блинова открыл свои двери для омичей







Как ранее сообщал портал Gorod55 , на ближайшие выходные в СКК имени Блинова намечен старт сезона массовых катаний. Региональное правительство сообщило об этом событии еще неделю назад несмотря на то, что в тот период времени решение о приостановке деятельности спортивного сооружения еще действовало.

