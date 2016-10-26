Ранее признанный опасным СКК им. Блинова открыл свои двери для омичей

Сегодня, 26 октября, подошло к концу исполнительное производство, касающееся административной приостановки деятельности СКК имени Блинова, сообщает пресс-служба управления ФССП РФ по Омской области.
Стоит напомнить, что в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производства УФССП РФ по Омской области 5 октября нынешнего года поступил документ на основании решения Куйбышевского районного суда Омска об административном приостановлении деятельности СКК имени Виктора Блинова.
Согласно материалам данного административного дела, в ходе проверки СКК имени Блинова инспектор по пожарному надзору выявил 45 пунктов, которые не соответствовали правилам безопасности, создавая реальную угрозу здоровью и жизни посетителей спортивного комплекса при возникновении пожара.
Суд после изучения материалов дела признал данное предприятие виновным в повторном нарушении правил пожарной безопасности (ч.5 ст.20.4 КоАП РФ), приостановив деятельность спортивного комплекса на 20 суток с правом проведения работ, направленных на устранение выявленных нарушений.
Судебный пристав уже осуществил выход на адрес спортивного комплекса для проверки исполнения судебного решения, установив что предприятие действительно приостанавливало на 20 суток свою деятельность. Сегодня руководству СКК имени Блинова пристав вручил постановление об окончании исполнительного производства. Отмечается, что оснований для дальнейшей приостановки деятельности организации у УФССП РФ по Омской области нет.
Фото в тексте: пресс-служба УФССП РФ по Омской области