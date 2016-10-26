Полицейские, избившие омичей электрошокером, в тюрьму не сядут

В Омской области признали виновными четверых сотрудников правоохранительных органов в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Ранее: 17 января 2015 года старшие уполномоченные участковые полиции ОМВД России по Павлоградскому району Рустам Ахметов и Евгений Дубовиков, начальник районного отделения уголовного розыска Владислав Богомолов и инспектор-кинолог Юрий Дизер принимали участие в раскрытии преступления – убийство престарелой женщины. Не добившись признаний от четырех подозреваемых в совершении преступления лиц, сначала избили их, а потом стали наносить троим из них удары электрошокером по голове и телу. Их действия расценены как «противоречащие Закону РФ «О полиции» и ложно понятые интересы службы».
Отмечается, что разряды электричества причинили телесные повреждения, физическую боль и страдания потерпевшим, но не нанесли вред их здоровью.
После этого, подозреваемых незаконно удерживали в отделении полиции в течение нескольких дней. Когда один из удерживаемых, согласился признаться в совершении нескольких хищений, все были отпущены, спустя 4-7 суток.
В отношении стражей порядка было возбуждено уголовное дело, по материалам которые предоставила ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Омской области. Полицейские сразу же были отстранены от занимаемых должностей.
Следствием и судом полностью доказана причастность всех четверых стражей порядка в совершении преступления по ст. 286 УК РФ. Однако, в суде своей вины они не признали. Но собранные следствием доказательства нашли свое подтверждение и оказались достаточными для суда, чтобы вынести обвинительный приговор.
В результате указанных преступных действий были существенно нарушены охраняемые законом права граждан, а также интересы общества и государства, подорвано доверие к сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и умален их авторитет как представителей власти.
Приговор суда: все четверо приговорены к лишению свободы на разные сроки условно, с учетом количества эпизодов преступной деятельности и роли каждого в совершении преступлений: Ахметов – 5 лет, Богомолов и Дизер – 4 года 2 месяца, Дубовиков – 3 года 6 месяцев с испытательным сроком от 4 до 2 лет.
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