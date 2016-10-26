Полицейские, избившие омичей электрошокером, в тюрьму не сядут

Ранее: 17 января 2015 года старшие уполномоченные участковые полиции ОМВД России по Павлоградскому району Рустам Ахметов и Евгений Дубовиков, начальник районного отделения уголовного розыска Владислав Богомолов и инспектор-кинолог Юрий Дизер принимали участие в раскрытии преступления – убийство престарелой женщины. Не добившись признаний от четырех подозреваемых в совершении преступления лиц, сначала избили их, а потом стали наносить троим из них удары электрошокером по голове и телу. Их действия расценены как «противоречащие Закону РФ «О полиции» и ложно понятые интересы службы».