Город55
ГлавноеВсе новости

Папа на детском утреннике «случайно» снял воспитательницу сзади 18+

26 октября 2016, 09:27
Правильно выбрал ракурс.

«Содержательный» ролик про детский утренник уже собрал более 122 тысяч просмотров. Как сообщается, отца одного из детей, отвлекла от основной темы съемок фигура воспитательницы в красном платье, которая «дирижировала» всем действом.

Если говорить еще точнее, то внимание папы было сосредоточено исключительно на движениях, отдаленно напоминающих элементы популярного танцевального направления twerk и booty dance.

Интернет пользователи, комментируя ролик, отмечают, что папа «удачно выбрал ракурс», а также спрашивают «кто посмотрел больше трех раз?». Есть и те, кто осудил родителя, который забыл совершенно о цели своего визита в детское учреждение. «Это, как минимум, аморально», - комментируют они.



#Новости#Образование#Отдых#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31