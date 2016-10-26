Папа на детском утреннике «случайно» снял воспитательницу сзади 18+

Интернет пользователи, комментируя ролик, отмечают, что папа «удачно выбрал ракурс», а также спрашивают «кто посмотрел больше трех раз?». Есть и те, кто осудил родителя, который забыл совершенно о цели своего визита в детское учреждение. «Это, как минимум, аморально», - комментируют они.