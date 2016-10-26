Папа на детском утреннике «случайно» снял воспитательницу сзади 18+

«Содержательный» ролик про детский утренник уже собрал более 122 тысяч просмотров. Как сообщается, отца одного из детей, отвлекла от основной темы съемок фигура воспитательницы в красном платье, которая «дирижировала» всем действом.
Если говорить еще точнее, то внимание папы было сосредоточено исключительно на движениях, отдаленно напоминающих элементы популярного танцевального направления twerk и booty dance.
Интернет пользователи, комментируя ролик, отмечают, что папа «удачно выбрал ракурс», а также спрашивают «кто посмотрел больше трех раз?». Есть и те, кто осудил родителя, который забыл совершенно о цели своего визита в детское учреждение. «Это, как минимум, аморально», - комментируют они.