Омским предпринимателям выставили огромные счета за аренду земли

Повышение арендных ставок коснулось не только бизнеса, но и простых омичей. Так в гаражном кооперативе «Север-157» плата за аренду возросла аж в 28 раз. С четырех до 115 тысяч рублей. Автовладельцы уже обратились с жалобой к губернатору Омской области и президенту России.