Омским предпринимателям выставили огромные счета за аренду земли

Депутат Законодательного Собрания Валерий Кокорин обратился к мэру Омска с просьбой разобраться. По словам народного избранника, к нему обратились сразу несколько десятков бизнесменов. Они жаловались на резкое повышение стоимости аренды земли.
«Большинство предприятий и организаций из Омска, которые арендуют муниципальную землю, в сентябре-октябре начали получать «письма счастья». С 2012 года в одностороннем порядке пересчитали арендные платежи за землю, и в несколько раз где-то выросли платежи», - пояснил депутат.
По словам другого парламентария Юрия Федотова, он уже встречался с мэром и обсуждал эту тему.
«Ситуация такова, что 3-4 года администрация, подписывая документы, признавала все, а сейчас другую сумму выставляет», – отметил Федотов.
Повышение арендных ставок коснулось не только бизнеса, но и простых омичей. Так в гаражном кооперативе «Север-157» плата за аренду возросла аж в 28 раз. С четырех до 115 тысяч рублей. Автовладельцы уже обратились с жалобой к губернатору Омской области и президенту России.
Депутаты решили на ближайшем заседании профильного комитета еще раз задать все проблемные вопросы главе Омска.
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