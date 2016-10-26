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Омским предпринимателям выставили огромные счета за аренду земли

26 октября 2016, 17:22
Депутаты заступились.

Депутат Законодательного Собрания Валерий Кокорин обратился к мэру Омска с просьбой разобраться. По словам народного избранника, к нему обратились сразу несколько десятков бизнесменов. Они жаловались на резкое повышение стоимости аренды земли.

«Большинство предприятий и организаций из Омска, которые арендуют муниципальную землю, в сентябре-октябре начали получать «письма счастья». С 2012 года в одностороннем порядке пересчитали арендные платежи за землю, и в несколько раз где-то выросли платежи», - пояснил депутат.

По словам другого парламентария Юрия Федотова, он уже встречался с мэром и обсуждал эту тему.

«Ситуация такова, что 3-4 года администрация, подписывая документы, признавала все, а сейчас другую сумму выставляет», – отметил Федотов.

Повышение арендных ставок коснулось не только бизнеса, но и простых омичей. Так в гаражном кооперативе «Север-157» плата за аренду возросла аж в 28 раз. С четырех до 115 тысяч рублей. Автовладельцы уже обратились с жалобой к губернатору Омской области и президенту России.

Депутаты решили на ближайшем заседании профильного комитета еще раз задать все проблемные вопросы главе Омска.

Фото: иллюстрация

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