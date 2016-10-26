Омич разбил 12 автомобилей, припаркованных во дворах

Поквартирный обход помог установить личность подозреваемого, которым оказался ранее несудимый 22-летний молодой человек. В ходе допроса задержанный рассказал, что повредил припаркованные во дворе автомобили во время своего возвращения домой от знакомого, у которого они совместно распивали спиртные напитки.