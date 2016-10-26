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Омич разбил 12 автомобилей, припаркованных во дворах

26 октября 2016, 12:42
Ведется проверка.

Накануне, 25 октября, сообщение о повреждении припаркованного во дворе многоквартирного дома по улице Лукашевича автомобиля Hyundai поступило в дежурную часть полиции в 04:35 часов.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка во дворах ближайших домов выявили еще 11 автомобилей, у которых оказались повреждены боковые стекла. Служебно-разыскная собака по оставленному злоумышленником следу привела полицейских к подъезду одного из близлежащих домов.

Поквартирный обход помог установить личность подозреваемого, которым оказался ранее несудимый 22-летний молодой человек. В ходе допроса задержанный рассказал, что повредил припаркованные во дворе автомобили во время своего возвращения домой от знакомого, у которого они совместно распивали спиртные напитки.

Владельцы поврежденных транспортных средств были найдены по регистрационным номерам, они написали заявление о привлечении злоумышленника к ответственности.

По факту случившегося инцидента проводится проверка, кроме того, в настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: Андрей Кутузов

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