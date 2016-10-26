Омич избил полицейских, которых сам же и вызвал

Установлено: в городе Новочебоксарске вечером 23 октября 2016 года подозреваемый сообщил в полицию о якобы осуществленном в отношении него грабеже. Приехавшая на место следственно-оперативная группа местного отдела МВД застала молодого человека в состоянии алкогольного опьянения, более того, парень начал вести себя неадекватно, также он не смог рассказать обстоятельств якобы совершенных в отношении него противоправных действий. В связи с этим полицейские для дальнейшего разбирательства решили доставить его в отдел внутренних дел.