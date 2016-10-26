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Омич избил полицейских, которых сам же и вызвал

26 октября 2016, 17:57
Ведется расследование.

Уголовное дело в отношении 20-летнего омича возбудил следственный отдел города Новочебоксарск СУ СКР по Чувашии. Житель Омского региона подозревается в применении нaсилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Установлено: в городе Новочебоксарске вечером 23 октября 2016 года подозреваемый сообщил в полицию о якобы осуществленном в отношении него грабеже. Приехавшая на место следственно-оперативная группа местного отдела МВД застала молодого человека в состоянии алкогольного опьянения, более того, парень начал вести себя неадекватно, также он не смог рассказать обстоятельств якобы совершенных в отношении него противоправных действий. В связи с этим полицейские для дальнейшего разбирательства решили доставить его в отдел внутренних дел.

Злоумышленник, в свою очередь, сначала ударил кулаком по лицу оперуполномоченного, после чего он также нанес удар по лицу следователю внутренних органов, затем он нанес удар локтем в область грудной клетки участковому. В дальнейшем противоправные действия подозреваемого удалось пресечь.

Все обстоятельства случившегося выяснятся, уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Злоумышленник задержан, в настоящее время принимается решение о его заключении под стражу. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Чувашской республике
Фото: иллюстрация

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