Массовое ДТП на трассе, машина скорой помощи уничтожена, двое погибли

Накануне вечером на трассе Омск-Новосибирск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
Информация об аварии поступила в ГИБДД по Новосибирской области около 16:30. ДТП произошло на 1421-м километре трассы Р-254 в Коченевском районе.
По предварительным данным столкнулись пять автотранспортных средств: два грузовых автомобиля, две легковушки и «скорая помощь». В результате – два человека погибли, трое травмированы.
На данный момент сотрудниками ГИБДД по Новосибирской области на месте устанавливаются все обстоятельства ДТП.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Новосибирской области
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области