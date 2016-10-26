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Массовое ДТП на трассе, машина скорой помощи уничтожена, двое погибли

26 октября 2016, 10:02
Столкновение на автодороге Омск-Новосибирск.

Накануне вечером на трассе Омск-Новосибирск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.


Информация об аварии поступила в ГИБДД по Новосибирской области около 16:30. ДТП произошло на 1421-м километре трассы Р-254 в Коченевском районе.


По предварительным данным столкнулись пять автотранспортных средств: два грузовых автомобиля, две легковушки и «скорая помощь». В результате – два человека погибли, трое травмированы.


На данный момент сотрудниками ГИБДД по Новосибирской области на месте устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Новосибирской области

Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области




#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто
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