Из-за видео, снятого омичами, федералы берут город на особый контроль

Ролик о "парке, которого нет", снимавшийся в парке 300-летия Омска появился в сети 22 сентября 2016 года. На сегодня клип набрал более 40 тысяч просмотров. Авторы - Игорь Игнаткин, Дмитрий Филин, Анастасия Игнаткина, Валентина Филина и Татьяна Егорова - считают, что подобное творчество способно изменить что-то в жизни города.



Ранее представитель жюри фестиваля Игорь Намаконов выражал надежду, что ролик может замотивировать молодых омичей к действию, сама же работа признана актуальной, талантливой и использующей важные коммуникационные инструменты. По мнению Намаконова, гран-при, полученное на фестивале, "обеспечило заметность работы", и "из внутреннего копошения и рефлексии" проблема неожиданно вышла на федеральный уровень.