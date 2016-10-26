Из-за видео, снятого омичами, федералы берут город на особый контроль

Ролик омских пранкеров о "парке, которого нет", набирает популярность после победы на фестивале социальных коммуникаций и рекламы "Пора". Накануне клипом и ситуацией с парком 300-летия Омска, открытым специально к юбилею города, заинтересовались представители федеральной власти.
- С нашей стороны придется взять Омск на особый контроль - такое "качество" общественных пространств (даже
при минимальных бюджетах) недопустимо, - с таким комментарием Андрей Чибис, заместитель министра строительства России, опубликовал видеоролик об омском парке на своей странице в Facebook.
В этом же комментарии главный государственный жилищный инспектор РФ сообщает о программе "10 шагов на пути к удобному городу", которая будет представлена в ближайшее время. По его словам, стандарты и программы, федеральный контроль нужны "чтоб не было, как в этом видео про парк, которого нет".
Напомним, на фестивале социальных коммуникаций и рекламы "Пора!" в Москве авторы ролика были отмечены особой наградой, сообщал ранее портал Gorod55. Видео омских пранкеров стало лучшим в номинации "Видеореклама" (среди непрофессионалов), получило гран-при в номинации "Социальная инициатива".
Ролик о "парке, которого нет", снимавшийся в парке 300-летия Омска появился в сети 22 сентября 2016 года. На сегодня клип набрал более 40 тысяч просмотров. Авторы - Игорь Игнаткин, Дмитрий Филин, Анастасия Игнаткина, Валентина Филина и Татьяна Егорова - считают, что подобное творчество способно изменить что-то в жизни города.
Ранее представитель жюри фестиваля Игорь Намаконов выражал надежду, что ролик может замотивировать молодых омичей к действию, сама же работа признана актуальной, талантливой и использующей важные коммуникационные инструменты. По мнению Намаконова, гран-при, полученное на фестивале, "обеспечило заметность работы", и "из внутреннего копошения и рефлексии" проблема неожиданно вышла на федеральный уровень.
Фото: 55.мвд.рф
Видео: YouTube