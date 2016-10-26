ДТП с маршруткой на омской трассе, пять человек доставлены в больницу

Дорожно-транспортное происшествие в Любинском районе Омской области произошло накануне, 25 октября, вечером.
Предварительно установлено, что водитель а/м ВАЗ-2106, мужчина 1987 г.р., ехал по трассе Омск-Тара в сторону города Омска. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в районе 56-го километра. Ему навстречу двигался микроавтобус ГАЗ-32213 под управлением мужчины 1982 г.р. Произошло ДТП.
В салоне маршрутки, следовавшей рейсом «Омск-Саргатское», находилось пять человек. Все они доставлены в больницу.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, установлено, что водитель «ВАЗа» был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное делопроизводство по ч. 1ст. 12.8 КоАП РФ. Ведется проверка.