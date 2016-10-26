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ДТП с маршруткой на омской трассе, пять человек доставлены в больницу

26 октября 2016, 08:51
ВАЗ вылетел на встречку.

Дорожно-транспортное происшествие в Любинском районе Омской области произошло накануне, 25 октября, вечером.

Предварительно установлено, что водитель а/м ВАЗ-2106, мужчина 1987 г.р., ехал по трассе Омск-Тара в сторону города Омска. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в районе 56-го километра. Ему навстречу двигался микроавтобус ГАЗ-32213 под управлением мужчины 1982 г.р. Произошло ДТП.

В салоне маршрутки, следовавшей рейсом «Омск-Саргатское», находилось пять человек. Все они доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, установлено, что водитель «ВАЗа» был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное делопроизводство по ч. 1ст. 12.8 КоАП РФ. Ведется проверка.

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