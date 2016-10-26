Дэу вылетела на встречку и врезалась в Тойоту, водитель погиб на месте

Предварительно установлено, что водитель а/м Daewoo Nexia, мужчина 1965 г.р., ехал по автотрассе Омск-Муромцево в сторону областного центра. В районе 28-го километра автодороги произошел выезд автомобиля на встречную полосу, где он врезался в а/м Toyota Carina, за рулем которого находился мужчина 1971 г.р.