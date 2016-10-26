Дэу вылетела на встречку и врезалась в Тойоту, водитель погиб на месте

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Муромцевском районе Омской области была передана в дежурную часть полиции накануне, 25 октября, во второй половине дня.
Предварительно установлено, что водитель а/м Daewoo Nexia, мужчина 1965 г.р., ехал по автотрассе Омск-Муромцево в сторону областного центра. В районе 28-го километра автодороги произошел выезд автомобиля на встречную полосу, где он врезался в а/м Toyota Carina, за рулем которого находился мужчина 1971 г.р.
На месте происшествия от травм до приезда бригады скорой помощи погиб водитель «Дэу». Пассажирке «Тойоты», женщине 1975 г.р., потребовалась госпитализация. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
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