АвтоВАЗ выпустит самый мощный кроссовер семейства XRAY

В начале следующего месяца АвтоВАЗ представит самую мощную модификацию автомобиля LADA XRAY с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиных сил, который будет работать в паре с механической коробкой передач, сообщает издание «
Прежде LADA XRAY с двигателем 1,8 литра была доступна лишь с роботизированной коробкой передач. Изданием отмечается, что новая трансмиссия ощутимо добавит отечественному кроссоверу динамики. Старт продаж намечен на конец нынешнего года.
Ранее кроссовер для повышения проходимости получил функции деактивации противобуксовочной системы (TCS), а также системы контроля устойчивости (ESC). Включение этих «электронных помощников» происходит автоматически после того, как автомобиль разгоняется до 50 километров в час, отключить их можно простым нажатием на кнопку.
Помимо этого, в пакете Presige, доступно для версии Lux, автомобиль LADA XRAY получил 17-дюймовые диски колес, мультимедийную систему с шестью динамиками, навигатор, усиленную тонировку задних стекол и камеру заднего вида. Стоимость отечественного кроссовера в этой комплектации составляет 779 тысяч рублей.
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