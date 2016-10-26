АвтоВАЗ выпустит самый мощный кроссовер семейства XRAY

Ранее кроссовер для повышения проходимости получил функции деактивации противобуксовочной системы (TCS), а также системы контроля устойчивости (ESC). Включение этих «электронных помощников» происходит автоматически после того, как автомобиль разгоняется до 50 километров в час, отключить их можно простым нажатием на кнопку.