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Авангард обменял Андрея Кутейкина на хоккеиста столичного Динамо

26 октября 2016, 10:36
Изменения в составе.

Омский «Авангард» и московское «Динамо» произвели обмен игроками. За «ястребов» теперь будет выступать 27-летний защитник Александр Осипов, в обратном направлении отправился 32-летний Андрей Кутейкин, сообщает пресс-служба омского клуба.

В нынешней регулярке Андрей Кутейкин, перешедший в минувшем сезоне из СКА в «Авангард», после 20 встреч, проведенных в форме «ястребов», где он являлся ассистентом капитана, записал на свой лицевой счет одну заброшенную шайбу и четыре голевые передачи.

Что касается пополнившего состав омичей Александра Осипова, в текущем сезоне игрок обороны провел в составе бело-голубых 13 игр, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+4». Ранее защитник также выступал в составе «Газовика», «Амура», «Атланта», СКА и «Ак Барса». На его счету 315 проведенных в КХЛ матчей, в которых хоккеист набрал 106 (50+56).

В составе омского «Авангарда» 27-летний Александр Осипов будет выступать под 2-м игровым номером. Ожидается, что защитник присоединится к омичам по окончании грядущей выездной серии, в рамках которой «ястребы» встретятся с «Салаватом Юлаевым» (26 октября) и с «Трактором» (28 октября).


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Спорт
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