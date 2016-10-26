Авангард обменял Андрея Кутейкина на хоккеиста столичного Динамо

Что касается пополнившего состав омичей Александра Осипова, в текущем сезоне игрок обороны провел в составе бело-голубых 13 игр, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+4». Ранее защитник также выступал в составе «Газовика», «Амура», «Атланта», СКА и «Ак Барса». На его счету 315 проведенных в КХЛ матчей, в которых хоккеист набрал 106 (50+56).