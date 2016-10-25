В Омске драка водителей с применением биты из-за звукового сигнала

Из подробностей сообщается следующее: 24 октября около 9 утра, на Красном Пути между остановками «Телецентр» и «Аграрный университет» в сторону центра, на водителя Lada Granta «было совершено нападение» неизвестного с битой. Уточняется, что драка произошла из-за применения звукового сигнала. Нападавший предположительно был на ВАЗ-2107.