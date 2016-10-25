В Омске драка водителей с применением биты из-за звукового сигнала

Через социальные сети омичи сообщают сразу о двух драках, произошедших на дорогах города накануне, 24 октября.
В первом случае, в Советском округе, по предварительной информации, произошло столкновение с применением биты. Информация опубликована в паблике vk.com/regik55. Ведется поиск очевидцев. Пострадавший был доставлен в больницу.
Из подробностей сообщается следующее: 24 октября около 9 утра, на Красном Пути между остановками «Телецентр» и «Аграрный университет» в сторону центра, на водителя Lada Granta «было совершено нападение» неизвестного с битой. Уточняется, что драка произошла из-за применения звукового сигнала. Нападавший предположительно был на ВАЗ-2107.
Вторая драка произошла также 24 октября, уже в Октябрьском округе Омска. Подробности короткие: «Б. Хмельницкого. Драка с водителем Волги». Информация опубликована в паблике vk.com/aomsk.
Кстати, заметим, что причиной такой массовой агрессии может быть нестабильная геомагнитная обстановка. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, всю неделю, до 31 октября магнитосфера Земли будет отражать мощные потоки выбросов корональной массы Солнца.
Магнитные бури, как правило, вызывают определенную реакцию у людей. Может повышаться артериальное давление, наблюдаться нестабильное психическое состояние и приступы немотивированной агрессии. Будьте внимательны на дорогах, следите за здоровьем.
Верхнее фото: иллюстрация
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