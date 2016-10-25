Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске 7-балльные заторы и ДТП по всему городу

25 октября 2016, 09:19
Обстановка на дорогах.

Накануне в Омске выпала очередная порция осеннего снега, а к вечеру температура воздуха поднялась почти до нуля. Затем ночью снова опустилась до минусовых показателей. В итоге: на городских улицах второй день наблюдаются слабые гололедные явления.

Сервис Яндекс.Пробки регистрирует 25 октября утренние заторы на уровне 7 баллов и ДТП в разных районах города. Будьте внимательны на дороге.


Синоптики «Обь-Иртышское УГМС» напоминают, что сегодня в регионе ожидается Мокрый снег, снег, слабая метель, гололедные явления. Температура воздуха -1...-6 градусов.


Верхнее фото: иллюстрация


#Новости#Погода#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31