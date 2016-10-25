В Омске 7-балльные заторы и ДТП по всему городу

Накануне в Омске выпала очередная порция осеннего снега, а к вечеру температура воздуха поднялась почти до нуля. Затем ночью снова опустилась до минусовых показателей. В итоге: на городских улицах второй день наблюдаются слабые гололедные явления.
Сервис Яндекс.Пробки регистрирует 25 октября утренние заторы на уровне 7 баллов и ДТП в разных районах города. Будьте внимательны на дороге.
Синоптики «Обь-Иртышское УГМС» напоминают, что сегодня в регионе ожидается Мокрый снег, снег, слабая метель, гололедные явления. Температура воздуха -1...-6 градусов.
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