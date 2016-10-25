Тройное ДТП в Омске, пострадал один из водителей

Предварительно установлено: мужчина 1975 года рождения, направлявшейся по улице Хабаровская на автомобиле «ВАЗ-21074», при повороте налево около дома №79 допустил столкновение сначала с транспортным средством «ВАЗ-21043», которое двигалось во встречном направлении, а после с Chevrolet Epica.