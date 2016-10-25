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Тройное ДТП в Омске, пострадал один из водителей

25 октября 2016, 12:27
Авария в Октябрьском округе.

Накануне в дежурную часть полиции около 20:50 часов поступила информация об аварии, которая произошла в Октябрьском округе Омска на улице Хабаровской.

Предварительно установлено: мужчина 1975 года рождения, направлявшейся по улице Хабаровская на автомобиле «ВАЗ-21074», при повороте налево около дома №79 допустил столкновение сначала с транспортным средством «ВАЗ-21043», которое двигалось во встречном направлении, а после с Chevrolet Epica.

За медицинской помощью после случившейся аварии обратился управлявший автомобилем «ВАЗ-21074» мужчина.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21043» - мужчина 1980 года рождения - находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. В его отношении уже возбуждено административное делопроизводство.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

Фото: vk.com/aomsk

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