Тройное ДТП в Омске, пострадал один из водителей

Накануне в дежурную часть полиции около 20:50 часов поступила информация об аварии, которая произошла в Октябрьском округе Омска на улице Хабаровской.
Предварительно установлено: мужчина 1975 года рождения, направлявшейся по улице Хабаровская на автомобиле «ВАЗ-21074», при повороте налево около дома №79 допустил столкновение сначала с транспортным средством «ВАЗ-21043», которое двигалось во встречном направлении, а после с Chevrolet Epica.
За медицинской помощью после случившейся аварии обратился управлявший автомобилем «ВАЗ-21074» мужчина.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21043» - мужчина 1980 года рождения - находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. В его отношении уже возбуждено административное делопроизводство.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/aomsk