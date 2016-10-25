Trade-in в автосалоне Феникс- Авто — выгодный автообмен

Собираетесь приобрести новый автомобиль Hyundai, но чтобы собрать необходимую сумму, сначала надо продать старое авто? Выставили автомобиль на продажу, но не можете быстро найти покупателя, а потому вынуждены отложить покупку нового автомобиля на неопределенный срок?
Предлагаем воспользоваться нашей программой обмена автомобилей Trade-in*. Вы избавите себя от необходимости самостоятельно продавать подержанный автомобиль и сможете приобрести новый, не откладывая.
3 аргумента в пользу программы Trade-in от Феникс-Авто
Официальный дилер Hyundai Феникс-Авто предлагает действительно выгодные условия продажи и обмена автомобилей. Решив совершить с нашей помощью обмен старого автомобиля любой марки на новый, Вы:
— Экономите деньги
Решение продать автомобиль самостоятельно подразумевает немалые затраты: на поиск потенциальных покупателей, предпродажную подготовку, поддержание «товарного вида» продаваемого автомобиля. В итоге может оказаться, что вырученная от продажи сумма не так велика, как кажется на первый взгляд, а времени и сил было потрачено не мало. Став участником нашей программы Trade-in, Вы избавите себя от дополнительных расходов и реализуете подержанное авто по адекватной цене, с учетом его состояния, результатов технической диагностики и ситуации на рынке, после чего примем его в зачет стоимости нового.
Вам останется доплатить разницу. К тому же в Феникс-Авто действует специальное предложение по программе Trade in-выгода до 40 000 рублей**.
— Выигрываете время
Зачем откладывать покупку нового автомобиля, если на понравившемся Hyundai можно ездить уже сегодня? В течение одного дня Вы можете сдать Ваш старый автомобиль любой марки и уехать на новом автомобиле в тот же день. Свяжитесь с нами, и мы предложим Вам быстрый и выгодный вариант обмена авто с пробегом на новую Hyundai.
— Обеспечиваете себе правовую безопасность
Дилерский центр берет на себя все риски, связанные с продажей автомобиля: изменение спроса, падение цены, больший срок реализации, риск обмана со стороны частных покупателей и т.д. Специалисты Феникс-Авто позаботятся о том, чтобы все документы были правильно составлены и зарегистрированы должным образом.
Хотите обменять свой старый автомобиль на новый Hyundai? Свяжитесь с нашими консультантами по тел (3812) 92-50-10.
Подробности у официального дилера Hyundai в Омске компании Феникс-Авто.
Ждем Вас!
* Трейд-ин
** Выгода по программе Trade-in может достигать 40 000 руб. Программа распространяется на ограниченное количество автомобилей. В программе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Подробности у менеджеров отдела продаж.
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