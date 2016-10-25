Trade-in в автосалоне Феникс- Авто — выгодный автообмен

— Экономите деньги

Решение продать автомобиль самостоятельно подразумевает немалые затраты: на поиск потенциальных покупателей, предпродажную подготовку, поддержание «товарного вида» продаваемого автомобиля. В итоге может оказаться, что вырученная от продажи сумма не так велика, как кажется на первый взгляд, а времени и сил было потрачено не мало. Став участником нашей программы Trade-in, Вы избавите себя от дополнительных расходов и реализуете подержанное авто по адекватной цене, с учетом его состояния, результатов технической диагностики и ситуации на рынке, после чего примем его в зачет стоимости нового.

Вам останется доплатить разницу. К тому же в Феникс-Авто действует специальное предложение по программе Trade in-выгода до 40 000 рублей**.